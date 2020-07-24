В Тульской области почти три недели ищут пенсионера-грибника

Виктор Илларионович Хатько ушел в лес 7 июля и не вернулся.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» продолжают поиск 79-летнего туляка Виктора Илларионовича Хатько, который 7 июля отправился за грибами в лес и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Предположительно, одет в серо-зеленую куртку и черные штаны. При себе тканевый рюкзак песочного цвета.