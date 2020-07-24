В Тульской области почти три недели ищут пенсионера-грибника
Виктор Илларионович Хатько ушел в лес 7 июля и не вернулся.
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» продолжают поиск 79-летнего туляка Виктора Илларионовича Хатько, который 7 июля отправился за грибами в лес и не вернулся.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Предположительно, одет в серо-зеленую куртку и черные штаны. При себе тканевый рюкзак песочного цвета.
Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 422-49-01 или 112.
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