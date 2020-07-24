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Губернатору Алексею Дюмину и главе «Ростеха» Сергею Чемезову показали новейшие разработки тульской оборонки
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатору Алексею Дюмину и главе «Ростеха» Сергею Чемезову показали новейшие разработки тульской оборонки

Речь идет о реактивной системе залпового огня «Торнадо-С», тяжелой огнеметной системе «Тосочка» и инженерной системе дистанционного минирования.

24 июля с рабочим визитом Тулу посетил генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Вместе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым он принял участие в торжественном мероприятии к 75-летию АО «НПО „СПЛАВ“ им. А.Н. Ганичева».

Почетным гостям мероприятия продемонстрировали новейшие разработки предприятия: реактивную систему залпового огня «Торнадо-С», тяжелую огнеметную систему «Тосочка» и инженерную систему дистанционного минирования (ИСДМ), впервые представленные на Параде Победы 24 июня 2020 года. Также гости осмотрели гражданскую продукцию «СПЛАВа».

Алексей Дюмин и Сергей Чемезов возложили цветы к мемориалу участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Почетные гости также посетили новый сборочный цех, который открылся сегодня. Он позволит значительно снизить внутризаводские расходы. Старые мощности были рассредоточены по всей площади предприятия и не обеспечивали существенно возросшие объемы и номенклатуру изделий. Теперь все операции по сборке сосредоточены в одном месте. В цехе выполняются сборка механической части и самые интеллектуальные операции — настройка и контроль блока системы управления.

Несмотря на внедрение автоматизации и цифровизации всех процессов, производство высокоэффективных боеприпасов не может обойтись и без ручного труда. Несколько заключительных ручных операций провели Алексей Дюмин и Сергей Чемезов. Они символически завершили сборку изделий и опломбировали их.

Выступая на торжественном собрании, Алексей Дюмин подчеркнул, что завод вырастил много замечательных мастеров оружейного дела, инженеров и конструкторов. Их заслуги перед страной отмечены государственными наградами и премиями, званиями «Герой Социалистического Труда» и «Заслуженный машиностроитель». Их имена знают далеко за пределами России. Это Александр Никитович Ганичев, Владимир Николаевич Рогожин, Геннадий Алексеевич Денежкин, Николай Александрович Макаровец.

Регион и страна помнят своих героев. Так, сегодня многое делается для увековечения памяти великого конструктора Н. А. Макаровца. Его именем названы боевой корабль и одна из улиц в Туле. В ближайшее время на Аллее славы знаменитых оружейников появится бюст. Кроме того, специально к юбилею «СПЛАВа», которым Николай Александрович руководил не одно десятилетие, издана посвященная ему книга. Ее первый экземпляр Алексей Дюмин вручил дочери знаменитого оружейника — Наталье Николаевне. Сергей Чемезов объявил об учреждении отраслевой премии им. Н. А. Макаровца.

Губернатор отметил, что именно здесь, на «СПЛАВе», была создана самая известная в мире система залпового огня «Град» — наследница легендарной «Катюши».

– Славные традиции оружейников «СПЛАВа» продолжает нынешнее поколение конструкторов и организаторов производства. Сегодня, как и всегда, здесь внедряются новейшие технологии. Идет серьезная работа по укреплению оборонного и научно-технического потенциала нашей страны, — сказал глава региона.

Благодаря предприятию Армия России оснащена современными образцами РСЗО — модернизированными «Градами», «Ураганами», «Смерчами», не имеющими аналогов в мире.

Губернатор подчеркнул, что «СПЛАВ» продолжает успешно развивать производство реактивных систем залпового огня для Сухопутных войск и Военно-Морского Флота.

Алексей Дюмин вручил отличившимся сотрудникам предприятия государственные награды. Орденом Дружбы отмечен резьбошлифовщик 6-го разряда цеха № 9 Виктор Илюхин. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени — слесарь механосборочных работ 5-го разряда цеха № 2 Геннадий Кузнецов. Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено токарю 4-го разряда цеха № 21 Александру Степанову.

По словам Сергея Чемезова, «СПЛАВ» на протяжении 75 лет создает уникальные реактивные системы, которые по многим характеристикам не имеют равных в мире.

– Успех нашей работы подтверждают цифры: порядка 30% мирового рынка РСЗО сегодня занимают российские вооружения. Чтобы сохранить лидирующие позиции, постоянно ведется работа по модернизации существующих систем и созданию новых образцов техники. В первую очередь, акцент делается на повышении точности и дальности стрельбы, эффективности поражения. Такие производства, как-то, которое мы сегодня открываем, — часть этой большой работы, — сказал директор Госкорпорации «Ростех».

Алексей Дюмин подчеркнул, что оборонные предприятия Тульской области вовлечены в деятельность возглавляемой им рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Промышленность» и активно участвуют в выработке предложений.

– Мы уже провели несколько совместных заседаний. И обязательно будем и дальше советоваться с нашими оборонщиками, — сказал глава региона.

Глава региона поблагодарил Сергея Чемезова и первого заместителя председателя Союза машиностроителей России Владимира Гутенева за инициативы, с которыми они выступают. По словам губернатора, ряд из них уже нашел отражение в законодательных актах и ведомственных планах. В том числе и льготное финансирование гражданской деятельности ОПК, а также предложение о частичной компенсации компаниям расходов на организацию работы кафедр и лабораторий в вузах.

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