В Туле расследуют дело по факту отчуждения территории депо на ул. Оборонной

Как стало известно Myslo, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отчуждения территории на ул. Оборонной в Туле, где раньше находилось трамвайное депо.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства и законность сделки, которая состоялась несколько лет назад. До отчуждения это место находилось в муниципальной собственности.

«Действительно, в настоящее время ведется расследование уголовного дела по факту действий с территорией на ул. Оборонной в Туле», — подтвердили в СУ СК РФ по Тульской области.

Разглашать подробности об уголовном деле в СК не стали.