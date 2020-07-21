В Туле расследуют дело по факту отчуждения территории депо на ул. Оборонной
Следователи выясняют законность проведенной сделки.
Как стало известно Myslo, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отчуждения территории на ул. Оборонной в Туле, где раньше находилось трамвайное депо.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства и законность сделки, которая состоялась несколько лет назад. До отчуждения это место находилось в муниципальной собственности.
«Действительно, в настоящее время ведется расследование уголовного дела по факту действий с территорией на ул. Оборонной в Туле», — подтвердили в СУ СК РФ по Тульской области.
Разглашать подробности об уголовном деле в СК не стали.
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