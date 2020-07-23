новости
новости
Регистрация
ГИБДД устроит в Туле массовую проверку водителей
Фото из архива Myslo.

ГИБДД устроит в Туле массовую проверку водителей

Будут искать пьяных автомобилистов.

В субботу, 25 июля, в Туле инспекторы ГИБДД в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» проведут массовые проверки водителей. Будут выявлять случаи управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Напомним, за нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание – штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяного вождения – не оставайтесь равнодушным, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД:

  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02,
  • по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
  • горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • для сообщений в WhatsApp, Viber: 8(999)374-36-13.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:04 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
инспекторы ГИБДДрейд ГИБДДпьяный водитель

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется жара
В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется жара
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.