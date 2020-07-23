ГИБДД устроит в Туле массовую проверку водителей

Фото из архива Myslo.

В субботу, 25 июля, в Туле инспекторы ГИБДД в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» проведут массовые проверки водителей. Будут выявлять случаи управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Напомним, за нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание – штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяного вождения – не оставайтесь равнодушным, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД: