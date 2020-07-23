Фото из архива Myslo.
ГИБДД устроит в Туле массовую проверку водителей
Будут искать пьяных автомобилистов.
В субботу, 25 июля, в Туле инспекторы ГИБДД в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» проведут массовые проверки водителей. Будут выявлять случаи управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
Напомним, за нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание – штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.
Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяного вождения – не оставайтесь равнодушным, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД:
- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02,
- по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
- горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- для сообщений в WhatsApp, Viber: 8(999)374-36-13.
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