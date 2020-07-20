Алексей Дюмин о коронавирусных ограничениях на осень: «Как говорится, хочешь мира – готовься к войне»
Глава региона дал ряд поручений ведомствам на случай ухудшения эпидобстановки в Тульской области.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании правительства заявил, что региональный штаб по борьбе с коронавирусом будет работать до конца 2020 года.
Глава региона дал ряд поручений ведомствам Тульской области на случай ухудшения эпидобстановки. В числе этого, обеспечение наличия резерва койко-мест в больницах со всем необходимым — ИВЛ, СИЗ
Также губернатор поручил сформировать перечень учреждений здравоохранения, которые работают с ковидом сейчас и будут перепрофилированы при осложнении эпидобстановки.
- Правительством региона проделала колоссальная работа за счет бюджетных средств, при помощи федерального центра, внебюджетных источников. Закуплено достаточное количество СИЗ на несколько месяцев вперед, — заявил Алексей Дюмин.
Глава региона поручил провести ревизию СИЗ, «чтобы у нас всё было четко и понятно».
- За прошедший месяц проведена большая работа по мобилизации медиков и получении ими навыков лечения больных с коронавирусной инфекцией. Мы провели внутреннее перераспределение трудовых ресурсов, привлекли кадры из других регионов. Нужно сохранить кадровый потенциал.
Алексей Дюмин поручил минздраву сформировать работу по донорам-добровольцам и создать необходимый запас плазмы.
Давая поручения, губернатор отметил, что сейчас много туляков поехали в другие регионы в отпуск, к нам в область также приехали туристы. Поэтому расслабляться нельзя.
- Как говорится, хочешь мира — готовься к войне, — заявил губернатор, характеризуя эпидобстановку и перспективы ограничительных мер на осенний период.