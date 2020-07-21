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ВТБ перезапускает флагманскую Мультикарту

ВТБ перезапускает флагманскую Мультикарту

В Тульской области более 12 000 жителей региона используют Мультикарту для совершения покупок и получения бонусов от банка.

ВТБ перезапускает свой флагманский продукт – дебетовую Мультикарту. Теперь ее выпуск и обслуживание будут абсолютно бесплатными. При этом клиентам начисляется вознаграждение в размере до 3% в зависимости от выбранной опции лояльности, которую можно подключить, изменить или отключить в любой момент в приложении ВТБ Онлайн.

Как и раньше, держателям доступны разные варианты лояльности, между которыми можно выбирать, исходя из своих потребностей. Для тех, кто хочет копить бонусы, есть три опции: копить мили (опция «Путешествия»), бонусные рубли (опция «Кешбэк») или баллы для обмена на товары и услуги (опция «Коллекция»).  

Для тех, кто хочет приумножить сбережения, действует опция «Сбережения» с дополнительным процентом по текущим, накопительным счетам или срочным вкладам в рублях. Для клиентов с кредитом в банке доступна опция «Заемщик», позволяющая экономить на платежах по займу. При этом каждый клиент может получать до 15% кешбэка при покупках у партнеров банка, среди которых самые востребованные магазины – «Перекресток», «Ашан», OBI, Booking, «МВидео», Asos и др.

– Более 90% владельцев Мультикарты относятся к массовому розничному сегменту, для которого крайне важно бесплатное обслуживание карты и понятные, прозрачные условия продукта. Мы сделали карту бесплатной, и теперь клиенты сами будут решать, какие опции к ней подключать: категорию лояльности, уведомления и прочие сервисы от банка, – говорит Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ. – Кроме этого, в распоряжении у клиентов будут до 15% кешбэка с покупок у наших партнеров, бесплатное снятие наличных в 16 000 собственных банкоматах ВТБ и многие другие сервисы, которые делают ежедневные операции выгодными и удобными.

По новой Мультикарте доступны два размера вознаграждения за покупки по опциям «Путешествия», «Кешбэк» и «Коллекция» – базовый 1% или повышенные 1,5%. Повышенный размер ориентирован на клиентов, которые делают покупки на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц. В случае если траты не достигают этого уровня, за возврат с покупок 1,5% нужно заплатить 249 руб. В рамках опции «Сбережения» клиенты могут выбрать начисление дополнительного 1% к ставке по накопительному счету или открытому вкладу либо начисление 3% на остаток по счету карты. В рамках опции «Заемщик» можно выбрать 0,3% скидки к ставке по ипотеке или 1% скидки по кредиту наличными.

Помимо бесплатного обслуживания карты и моментального подключения одной из опций лояльности, владельцам Мультикарты также доступны бесплатные переводы до 100 тысяч в месяц по номеру телефона через Систему быстрых платежей, начисление до 5,5% на остаток по накопительному счету «Копилка», а пенсионерам – до 4% на остаток по текущему счету. Держатели карты могут выпустить ее как в цифровом виде, так и на экологичном носителе.

Для клиентов, подключивших опцию лояльности по Мультикарте до 20 июля, условия начисления вознаграждения не меняются до момента смены опции.

В Тульской области более 12 000 жителей региона используют Мультикарту для совершения покупок и получения бонусов от банка.

 

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