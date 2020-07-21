«Затерянный город» в Тульской области: что нашли на месте древнего поселения славян

Фото: Богдан Сусакин.

На месте раскопок обнаружено более 20 находок, датированных IV-V и IX-XI веками.

В Ясногорском районе Тульской области недалеко от деревни Спицино в 2019 году археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле» установили месторасположение не описанного ранее городища.

На правом берегу реки Апрань ученые нашли новый объект историко-культурного наследия. Городищу дали название по ближайшей деревне – Спицино. И в июле 2020 года на его территории развернули археологические исследования. Корреспонденты Myslo побывали на месте раскопок.

Городище расположено на высокой площадке мыса, образованного руслом реки Апрань. С южной, юго-западной и восточной сторон оно отделено от водоема широкой заболоченной проймой. Северную часть памятника захватил широколиственный лес, южная его часть – открытое пространство. Здесь все еще можно разглядеть оборонительные укрепления древнего поселения – валы и рвы. Археологическая находка прорезана старой грунтовой дорогой.

Как рассказал археолог и научный сотрудник музея-заповедника «Куликово поле» Александр Колоколов, в этом году из-за эпидемиологической обстановки в раскопках принимают участие всего пять человек. Но даже подобная малочисленная экспедиция за две недели смогла обнаружить более 20 редких артефактов и установить хронологические рамки памятника.

Александр Колоколов – На данный момент удалось выяснить, что городище было возведено в IV-V веке мощинской культурой. Мы нашли несколько артефактов, которые можно приписать к данному периоду. Это трехлопастные черешковые стрелы и остатки керамической посуды.

Также археологи рассказали, что на этом же месте располагалось еще одно поселение. По предварительным выводам, в IX-XI веках это же место занимали славяне (вятичи). Ученым удалось обнаружить куда больше предметов той эпохи. К примеру, глиняные пряслица, серебряную подвеску, фрагмент подковообразной бронзовой фибулы, железный псалий для конной упряжки, черешковую стрелу.

Как признаются археологи, городище активно разграбляли «черные копатели». Но даже им не удалось собрать все ценные реликвии, которые были спрятаны от посторонних глаз. Особенности местности и труднопроходимость в какой-то степени помогли спасти памятник от полного разграбления.

По словам младшего научного сотрудника музея-заповедника «Куликово поле» Ивана Простякова, предположительно на месте городища жили около 60-80 человек.

Иван Простяков – На месте раскопа мы обнаружили остатки трех заглубленных объектов: две наземные жилые постройки с очагами и одну хозяйственную. В целом нам повезло, что мы смогли найти такое место, богатое на находки.

После завершения разведывательных работ все найденные предметы отправятся в лабораторию для дальнейшего изучения. А местность, где проводились раскопки, приведут в первоначальное состояние.

Археологический памятник «Городище у д. Спицино» теперь включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ подписал начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Д.В. Бойченко. Кроме того, документ утвердил границы территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия.