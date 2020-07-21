По каким адресам жителям южной части Тулы раздадут воду
Раздача воды будет организована с 8.00 до 21.00.
Ранее Myslo сообщал о масштабном отключении воды в южной части Тулы из-за ремонтных работ. Напомним, водоснабжения не будет сутки с 8:00 22 июля до 8:00 23 июля.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, жителям бесплатно раздадут питьевую и техническую воду. Публикуем список адресов.
Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 08.00 до 21.00
- Скуратовский микрорайон, д. 8
- П. Менделеевский, ул. Ленина, 19. 08.00-11.00; 14.00-17.00
- Перекресток пр. Ленина и ул. Академика Павлова в р-не рынка «Салют». 11.00-14.00; 17.00-21.00
Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 08.00 до 21.00
- Пр. Ленина, д. 74-76
- Ул. Болдина, д. 104 («Славянский бульвар»)
Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 08.00 до 21.00
- Ул. Макаренко, 9-б (магазин «Прогресс»)
- П. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (площадь ДК «Косогорец»)
Адреса размещения киосков, время работы с 08.00 до 20.00
- Проспект Ленина, д. 131
- Проспект Ленина, д. 143
- Генерала Маргелова, д. 1
- Ул. Серебровская, д. 22
- Ул. Серебровская, д. 16
- Ул. Новомосковская, д. 11
- Ул. Циолковского, д. 5
- Ул. Н. Руднева, д. 72
- Ул. Н. Руднева, д. 53
- Пр. Ленина, 74а
- Ул. Седова, 2
- Ул. Михеева, 8.
По всем возникающим вопросам туляков просят обращаться на телефоны городской единой дежурно-диспетчерской службы: 47−20−34, 47−20−37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона) — служба работает круглосуточно.