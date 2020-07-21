По каким адресам жителям южной части Тулы раздадут воду

Фото из архива Myslo.

Раздача воды будет организована с 8.00 до 21.00.

Ранее Myslo сообщал о масштабном отключении воды в южной части Тулы из-за ремонтных работ. Напомним, водоснабжения не будет сутки с 8:00 22 июля до 8:00 23 июля.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, жителям бесплатно раздадут питьевую и техническую воду. Публикуем список адресов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 08.00 до 21.00

Скуратовский микрорайон, д. 8

П. Менделеевский, ул. Ленина, 19. 08.00-11.00; 14.00-17.00

Перекресток пр. Ленина и ул. Академика Павлова в р-не рынка «Салют». 11.00-14.00; 17.00-21.00

Советский территориальный округ

Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 08.00 до 21.00

Пр. Ленина, д. 74-76

Ул. Болдина, д. 104 («Славянский бульвар»)

Привокзальный территориальный округ

Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 08.00 до 21.00

Ул. Макаренко, 9-б (магазин «Прогресс»)

П. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (площадь ДК «Косогорец»)

Адреса выдачи питьевой воды

Адреса размещения киосков, время работы с 08.00 до 20.00

Проспект Ленина, д. 131

Проспект Ленина, д. 143

Генерала Маргелова, д. 1

Ул. Серебровская, д. 22

Ул. Серебровская, д. 16

Ул. Новомосковская, д. 11

Ул. Циолковского, д. 5

Ул. Н. Руднева, д. 72

Ул. Н. Руднева, д. 53

Пр. Ленина, 74а

Ул. Седова, 2

Ул. Михеева, 8.

По всем возникающим вопросам туляков просят обращаться на телефоны городской единой дежурно-диспетчерской службы: 47−20−34, 47−20−37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона) — служба работает круглосуточно.