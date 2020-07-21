новости
новости
Регистрация
ЕГЭ по русскому языку: сколько выпускников в Тульской области стали стобалльниками

ЕГЭ по русскому языку: сколько выпускников в Тульской области стали стобалльниками

Министерство образования региона озвучило итоги экзамена.

Государственная экзаменационная комиссия Тульской области утвердила результаты ЕГЭ по русскому языку, проведенного 6 июля.

В этот день экзамен сдали 3643 человека, из них 25 выпускников получили за экзаменационную работу высший балл — 100 баллов. Это ребята из Тулы, Алексина, Новомосковска, Чернского и Щекинского районов.

Высокобалльные результаты (от 80 до 100 баллов) получили 1309 человек, что составляет 35,9%. Доля участников, не преодолевших минимальный порог для поступления в вузы (36 баллов), составляет 0,91%.

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участники могут подать в течение двух рабочих дней после получения результатов — 21 июля и 22 июля 2020 года. Рассмотрение апелляций в этом году проходит в дистанционном режиме.

Выпускники, сдавшие ЕГЭ 7 июля, узнают свои результаты не позднее 23 июля.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:52 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ЕГЭЕГЭ по русскому языкустобалльники

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

По каким адресам жителям южной части Тулы раздадут воду
По каким адресам жителям южной части Тулы раздадут воду
В Туле на остановке «Станция Южная» умер мужчина
В Туле на остановке «Станция Южная» умер мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.