ЕГЭ по русскому языку: сколько выпускников в Тульской области стали стобалльниками

Государственная экзаменационная комиссия Тульской области утвердила результаты ЕГЭ по русскому языку, проведенного 6 июля.

В этот день экзамен сдали 3643 человека, из них 25 выпускников получили за экзаменационную работу высший балл — 100 баллов. Это ребята из Тулы, Алексина, Новомосковска, Чернского и Щекинского районов.

Высокобалльные результаты (от 80 до 100 баллов) получили 1309 человек, что составляет 35,9%. Доля участников, не преодолевших минимальный порог для поступления в вузы (36 баллов), составляет 0,91%.

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участники могут подать в течение двух рабочих дней после получения результатов — 21 июля и 22 июля 2020 года. Рассмотрение апелляций в этом году проходит в дистанционном режиме.

Выпускники, сдавшие ЕГЭ 7 июля, узнают свои результаты не позднее 23 июля.