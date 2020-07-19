новости
новости
Регистрация
Жительница д. Фединское незаконно захватила муниципальную землю

Жительница д. Фединское незаконно захватила муниципальную землю

Чтобы устранить нарушение закона, районный прокурор обратился в суд.

Прокуратура Белевского района провела проверку соблюдения требований земельного законодательства в деревне Фединское. Поводом стала коллективная жалоба жителей на действия соседки, которая незаконно заняла участок площадью более 500 квадратных метров на ул. Полевой.

Уточняется, что незаконно занятая земля относится к муниципальной собственности. Для устранения выявленных нарушений прокурор района обратился в суд, который обязал женщину освободить участок, в течение трех месяцев демонтировав ворота, столбы и ограждение.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 19:17 −2
Другие статьи по темам
Событие
прокуратура Тульской областипрокурорская проверказахват землимуниципальная собственностьсуд
Место
Тульская областьБелевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Рабочие «Тулачермета» за месяц поставили два рекорда
Рабочие «Тулачермета» за месяц поставили два рекорда
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.