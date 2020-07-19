Жительница д. Фединское незаконно захватила муниципальную землю

Чтобы устранить нарушение закона, районный прокурор обратился в суд.

Прокуратура Белевского района провела проверку соблюдения требований земельного законодательства в деревне Фединское. Поводом стала коллективная жалоба жителей на действия соседки, которая незаконно заняла участок площадью более 500 квадратных метров на ул. Полевой.

Уточняется, что незаконно занятая земля относится к муниципальной собственности. Для устранения выявленных нарушений прокурор района обратился в суд, который обязал женщину освободить участок, в течение трех месяцев демонтировав ворота, столбы и ограждение.