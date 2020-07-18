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В Тульской области возобновились спортивные тренировки и соревнования

В Тульской области возобновились спортивные тренировки и соревнования

Сразу двое соревнований стартовали в Тульской области 18 июня.

18 июля в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в лыжероллерном центре «Веденино» прошли открытые межрегиональные соревнования по лыжероллерам.

Соревнования по лыжероллерам проводятся  третий год подряд. К ним допущены более 300 участников из всех районов Тульской области и приглашены участники из Московской области. Самому младшему участнику 6 лет, самому возрастному - 72. Сейчас в регионе этим видом спорта занимаются порядка 2000 человек, 500 из них – профессионально.

Сегодня же в регионе стартовал чемпионат Тульской области по футболу среди мужских команд.

Чемпионат Тульской области по футболу среди мужских команд берет свое начало с 1936 года и проводится ежегодно. В этом году соревнования  прошли в Туле, Кимовске, Алексине, Болохово. Участвовали 15 команд в возрасте от 16 лет и старше.

Заместитель председателя комитета Тульской области по спорту Александр Россихин отметил, что благодаря реализации проекта «Спорт – норма жизни», строительству новых спортивных объектов, организации соревнований создаются благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом для  жителей региона, которые с каждым годом все активнее включаются в массовый спорт.

«После снятия ограничений в регионе возобновились спортивные тренировки и соревнования. Спортивные учреждения и организации следуют рекомендациям Роспотребнадзора - проводится термометрия, дезинфекции спортинвентаря и помещений, соблюдается масочный режим при нахождении в здании. Согласно рекомендациям главного санитарного врача области сегодня лыжероллерные гонки и футбольные матчи  прошли без участия зрителей», - сообщил Александр Россихин.

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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 23:08 +5
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