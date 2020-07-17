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Вонь и гниющая свекла под Товарковским: арендатор полей оштрафован

Вонь и гниющая свекла под Товарковским: арендатор полей оштрафован

В кагатах корнеплодов и в почве рядом с ними содержание потенциально опасных для человека микробиологических организмов превышено в 10 раз.

После недавних публикаций Myslo и других СМИ о нашествии мошкары и жуткой вони от гниющей свеклы в поселке Товарковский проблемой заинтересовалась Тульская природоохранная прокуратура. Совместно с Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям они провели проверку.

Действительно, на двух земельных участках, используемых ООО «Агроторг Урожайное» на основании договора субаренды с апреля 2018 года, оставлена свалка сахарной свеклы. Более половины гектара гниющих свекольных куч высотой около 2 метров источают зловонный запах. Вокруг навалов, а также в почве обнаружено значительное количество мух и личинок.

На обследуемых земельных участках проверяющие отобрали пробы почвы для исследования на санитарно-бактериологические показатели.

Согласно протоколу испытаний, в почве земельных участков содержание потенциально опасных для человека микробиологических организмов превышает предельно допустимые уровни в 10 раз.

По степени эпидемиологической опасности почва исследуемого земельного участка характеризуется как умеренно опасная.

В июне 2020 года в Управление поступило постановление Тульского природоохранного прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, в отношении генерального директора ООО «Агроторг Урожайное».

Управлением Россельхознадзора 30 июня 2020 года он оштрафован на 70 тысяч рублей. Для устранения выявленных нарушений должностному лицу ООО «Агроторг Урожайное» внесено представление.

 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:48 +2
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Событие
нашествие мухгниющая свеклаприродоохранная прокуратураРосприродназор
Место
ТоварковскийБогородицкий районТульская область

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