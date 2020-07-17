В поселке Рассвет сбрасывали в реку сточные воды

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По данным прокуратуры, сумма ущерба составляет более 10 млн рублей.

Тульская природоохранная прокуратура и специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии проверили работу ООО «Рассвет». Выяснилось, что с канализационных очистных сооружений в реку Иншинка велся сброс сточных вод, в которых превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ.

«Согласно методике исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, утвержденной приказом Минприроды России, размер ущерба, причиненный водному объекту за период с 21 января по 12 февраля 2020 года, составил более 10 млн рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В связи с этим Тульский природоохранный прокурор в защиту интересов РФ направил в суд исковое заявление о взыскании с юридического лица причиненного ущерба.