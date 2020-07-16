Туляки, помогите маленькому Гусейну встать на ноги!

В благотворительный фонд «Не молчи» обратилась мама Гусейна Гулиева. Мальчику с ДЦП нужна реабилитация в центре Logos, а денег на нее нет.

Вот письмо, в котором Фидан Гулиева написала историю о своем сыне Гусейне:



«Здравствуйте! Призываю вас как мать о помощи Гусейну Гулиеву. Я борюсь за здоровье своего сына с самого рождения. Беременность проходила без осложнений. Всё произошло во время родов. У меня они были тяжелые, и у него произошла родовая травма: внутриутробная интоксикация, внутричерепное кровоизлияние.

Гусейн проходил реабилитацию в ГУЗ ТО «Центр детский психоневрологии», в которой поставили диагноз спастическая диплегия, детский церебральный паралич.

Помочь сыну могут только постоянные реабилитации. Не проходите мимо нашей беды! Я одна не смогу собрать такую сумму. Я знаю, что среди вас есть люди с доброй, чистой душой. Всем нам очень хочется, чтобы наши дети были счастливы и здоровы. Гусейн очень хочет ходить, помогите ему преодолеть болезнь!



Сейчас мы очень нуждаемся в реабилитации в тульском физкультурно-оздоровительном центре «Логос».



Мы проживаем в Туле, я одна воспитываю ребенка, отец малыша не участвует в нашей жизни. И я искренне верю, что у нас будет положительная динамика.



Мы очень нуждаемся в вашей помощи. Всем заранее огромное спасибо!»

Помочь можно здесь.

Сайт БФ «Не молчи».