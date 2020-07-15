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В Тульской области скончались еще пять пациентов с подтвержденным коронавирусом
Фото из архива Myslo

В Тульской области скончались еще пять пациентов с подтвержденным коронавирусом

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Ефремова, Новомосковска и Богородицкого района в возрасте от 58 до 83 лет.

Таким образом, за весь период в регионе умер 166 человек с коронавирусом.

 

Сюжет: Коронавирус
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