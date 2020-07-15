Фото из архива Myslo
В Тульской области скончались еще пять пациентов с подтвержденным коронавирусом
Об этом сообщает региональный оперштаб.
Пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Ефремова, Новомосковска и Богородицкого района в возрасте от 58 до 83 лет.
Таким образом, за весь период в регионе умер 166 человек с коронавирусом.
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