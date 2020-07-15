В Тульской области скончались еще пять пациентов с подтвержденным коронавирусом

Фото из архива Myslo

Пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Ефремова, Новомосковска и Богородицкого района в возрасте от 58 до 83 лет.

Таким образом, за весь период в регионе умер 166 человек с коронавирусом.