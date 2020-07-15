В Черни суд закрыл кафе за несоблюдение «актикоронавирусных» рекомендаций

В заведении не организован «входной фильтр», не проводится дезинфекция и обеззараживание воздуха.

Специалисты тульского Управления Роспотребнадзора проверяют соблюдение мер профилактики коронавируса в организациях общественного питания. В одном из заведений Черни были выявлены многочисленные нарушения.

Там не организован ежедневный «входной фильтр», у сотрудников не замеряется температура, дезинфекция и обеззараживание воздуха не проводится, не организован сбор и утилизация одноразовых масок и перчаток; не соблюдался режим мытья посуды.

В отношении владельца кафе возбуждено дело по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, материалы направлены в Чернский районный суд для рассмотрения. Решением суда деятельность кафе приостановлена на 12 суток.