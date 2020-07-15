Тульские поисковики нашли в Орловской области сбитый истребитель

Фото: vk.com/iskateltula

Поисковики тульского отряда «Наследие» вместе с коллегами из Орловской области при проведении раскопок на границе Мценского и Залегощинского районов Орловской области обнаружили место падения советского истребителя ЛА-5.

Скорее? всего, самолёт был в июле 1943 года. Место падения самолета представляет собой воронку диаметром около двух метров и глубиной в полтора метра, от которой тянется след из мелких обломков, лежащих под слоем земли. Крупные детали отсутствуют – самолёт упал рядом с деревней и, скорее всего, его частично разобрали местные жители.

Установлено, что в момент падения самолет горел. Следов присутствия пилота в кабине не обнаружено. По данным германской стороны, в этом квадрате немецкими летчиками было сбито не менее пяти ЛА-5. Эта информация проверяются.

На месте найдены мелкие кусочки обшивки и двигателя, фрагменты приборов, рваные снаряды и гильзы авиационной пушки, фрагменты прицела ПБП-1. Самой крупной деталью стали обломки бронеплиты толщиной 8,5 мм (такую толщину имела бронеспинка пилота).

Две найденные таблички не дают номера самолета, но подсказывают дату изготовления одной из деталей: это апрель 1943 года. Полностью перекопана полоса земли площадью около 80 кв. м. Найдены два фрагмента костных останков. В ближайшее время работы будут продолжены.