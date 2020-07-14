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Поисковики обнаружили в Арсеньевском районе останки красного командира
Фото Михаила Булдакова

Поисковики обнаружили в Арсеньевском районе останки красного командира

Определить это удалось с помощью нарукавной нашивки. Останки бойцов были найдены в артиллерийской воронке.

Поисковики отряда «Штурм» и Военно-исторического поискового клуба «Славный» продолжают работы по подъему останков советских воинов в селе Николо-Гастунь Белевского района. Ранее там было найдено массовое захоронение времён Великой Отечественной войны.

Параллельно искатели провели однодневную экспедицию в районе поселка Огневой в Арсеньевском районе. Там были найдены две воронки от артиллерийских боеприпасов, в которых находятся останки красноармейцев и большое количество использованных перевязочных пакетов.

Благодаря обнаруженному фрагменту нарукавной нашивки удалось определить, что один из найденных бойцов являлся командиром Красной армии, предположительно – младшим лейтенантом. В ближайшее время экспедиция будет продолжена.

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Тульская областьАрсеньевский район

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