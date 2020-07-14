В Тулу вернулся велоспорт: фоторепортаж с первенства области
После долгой паузы в регионе возобновлены не только тренировки, но и соревнования. Правда, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
14 июля в Туле стартовало открытое первенство области по велосипедному спорту. За медали борются 133 велогонщика не только из нашего региона, но и из Москвы.
Соревнования проходят на Тульском велотреке. Сегодня погода внесла свои коррективы в программу состязаний. Из девяти запланированных видов программы удалось провести только два — одну групповую гонку и часть двухсотки (гит с места на 200 метров). Всё остальное перенесли на завтра.
В турнире участвуют спортсмены таких возрастных категорий: 2003 г. р. и старше, 2004−05 г. р., 2006−07 г. р.
Как рассказала корреспонденту Myslo директор МБУ СШОР «Велосипедный спорт» Ирина Александровна Архипова, соревнования проходят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: участники, тренеры и весь персонал носят маски (спортсмены — до и после состязаний), проводится санитарная обработка поверхностей, кроме того, всем в обязательном порядке бесконтактным способом измеряют температуру.
Мужчины 2003 г. р. и старше — групповая гонка по очкам, 60 кругов, 10 промежуточных финишей:
- Сергей Ростовцев.
- Савва Новиков.
- Денис Хилькович.
200 метров с места, 2006−07 г. р., девушки:
- София Бессонова.
- Виолетта Хайбулаева.
- Александра Юрченко.
Парни:
- Никита Быковский.
- Владислав Буланов.
- Федов Родинов.
Все победители и призеры — из Тулы.