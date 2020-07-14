В Тулу вернулся велоспорт: фоторепортаж с первенства области

После долгой паузы в регионе возобновлены не только тренировки, но и соревнования. Правда, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

14 июля в Туле стартовало открытое первенство области по велосипедному спорту. За медали борются 133 велогонщика не только из нашего региона, но и из Москвы.

Соревнования проходят на Тульском велотреке. Сегодня погода внесла свои коррективы в программу состязаний. Из девяти запланированных видов программы удалось провести только два — одну групповую гонку и часть двухсотки (гит с места на 200 метров). Всё остальное перенесли на завтра.

В турнире участвуют спортсмены таких возрастных категорий: 2003 г. р. и старше, 2004−05 г. р., 2006−07 г. р.

Как рассказала корреспонденту Myslo директор МБУ СШОР «Велосипедный спорт» Ирина Александровна Архипова, соревнования проходят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: участники, тренеры и весь персонал носят маски (спортсмены — до и после состязаний), проводится санитарная обработка поверхностей, кроме того, всем в обязательном порядке бесконтактным способом измеряют температуру.

итоги сегодняшнего дня

Мужчины 2003 г. р. и старше — групповая гонка по очкам, 60 кругов, 10 промежуточных финишей:

Сергей Ростовцев. Савва Новиков. Денис Хилькович.

200 метров с места, 2006−07 г. р., девушки:

София Бессонова. Виолетта Хайбулаева. Александра Юрченко.

Парни:

Никита Быковский. Владислав Буланов. Федов Родинов.

Все победители и призеры — из Тулы.