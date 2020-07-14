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В Тулу вернулся велоспорт: фоторепортаж с первенства области

В Тулу вернулся велоспорт: фоторепортаж с первенства области

После долгой паузы в регионе возобновлены не только тренировки, но и соревнования. Правда, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

14 июля в Туле стартовало открытое первенство области по велосипедному спорту. За медали борются 133 велогонщика не только из нашего региона, но и из Москвы.

Соревнования проходят на Тульском велотреке. Сегодня погода внесла свои коррективы в программу состязаний. Из девяти запланированных видов программы удалось провести только два — одну групповую гонку и часть двухсотки (гит с места на 200 метров). Всё остальное перенесли на завтра.

В турнире участвуют спортсмены таких возрастных категорий: 2003 г. р. и старше, 2004−05 г. р., 2006−07 г. р.

Как рассказала корреспонденту Myslo директор МБУ СШОР «Велосипедный спорт» Ирина Александровна Архипова, соревнования проходят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: участники, тренеры и весь персонал носят маски (спортсмены — до и после состязаний), проводится санитарная обработка поверхностей, кроме того, всем в обязательном порядке бесконтактным способом измеряют температуру.

итоги сегодняшнего дня

Мужчины 2003 г. р. и старше — групповая гонка по очкам, 60 кругов, 10 промежуточных финишей:

  1. Сергей Ростовцев.
  2. Савва Новиков.
  3. Денис Хилькович.

200 метров с места, 2006−07 г. р., девушки:

  1. София Бессонова.
  2. Виолетта Хайбулаева.
  3. Александра Юрченко.

Парни:

  1. Никита Быковский.
  2. Владислав Буланов.
  3. Федов Родинов.

Все победители и призеры — из Тулы.

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Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 1
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Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 7
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Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 11
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 12
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 13
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 14
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 15
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 16
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 17
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 18
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 19
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 20
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Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 30
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Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 34
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 35
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 36
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Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 40
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 41
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 42
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 43
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 44
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 45
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 46
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 47
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 48
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 49
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 50
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 51
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 52
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 53
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 54
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 55
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 56
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 57
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 58
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 59
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Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 62
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 63
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 64
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 65
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 66
Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 67
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Открытое первенство Тульской области по велоспорту, Фото: 69
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:44 +5
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