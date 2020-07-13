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Врач в прямом эфире: что делать, если ребенок проглотил посторонний предмет?

Врач в прямом эфире: что делать, если ребенок проглотил посторонний предмет?

Очередной эфир пройдет в среду, 15 июля.

15 июля в 12.00 в прямом эфире в официальном аккаунте минздрава в соцсети «ВКонтакте» на вопросы жителей ответит заведующий хирургическим отделением Тульской детской областной клинической больницы Адриан Вайс.

Он расскажет, что делать, если ребенок проглотил посторонний предмет, какую помощь могут оказать родители, а в каких случаях нужно незамедлительно обращаться к врачу.

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