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Где в Туле отключат электроэнергию 14 июля

Где в Туле отключат электроэнергию 14 июля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Плеханова, 48-а, 56,
  • ул. Марата, 24, 24-а,
  • ул. Кирова, 19, 19-а,
  • ул. Овражная, 3,
  • ул. Рязанская, 28-б,
  • ул. Токарева, 38-46 (чётн.),
  • ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-237 (нечётн.), 272,
  • ул. Железнодорожная, 11-14, 7-а,
  • ул. Каляева, 1-11 (нечётн.),
  • ул. Октябрьская, 145-201 (нечётн.),
  • пр-т Ленина, 90,
  • ул. Смидович, 3,
  • ул. Хворостухина, 7,
  • ул. Бондаренко, 19, 23,
  • ул. Болдина, 104, 118, 114, 112, 108, 106-а, 110, 110-а, 113-141 (нечётн.),
  • ул. Оружейная, 30-а, 28-а, 24,
  • ул. 9 Мая, 20, 20 к. 2, 24,
  • ул. Белкина, 27-а,
  • пер. Танковый, 15-24,
  • ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 26, 28, 32, 34, 36, 38,
  • ул. Р. Люксембург, 8-б, 9,
  • ул. 2-я Хомутовка, 2,
  • ул. Томпа, 1,
  • пер. Болотникова, 1-а-г, 1-4,
  • ул. Дзержинского, 20-28 (чётн.), 29, 35, 32, 34, 36,
  • пер. Водный, 19,
  • ул. Копровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
  • ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Сортировочная, 1-10, 10-а, 7-а,
  • ул. Кутузова, 183-209 (нечётн.), 150,
  • ул. Разливочная, 1-13,
  • ул. Бункерная, 7,
  • Епифанское шоссе, 2,
  • п. Угольный: ул. Кирпичная, 39-б, 39-а, 40, 42, 43, 38,
  • п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2,
  • Хомяковский пр-д,
  • п. Михалково: ул. Тверская, 8, 43, 47, 45, 60, 39, 49, 51, 12-18 (чётн.), 7, 9, 11, 15, 17, 3, 21, 25, 35, 37, 33, 41,
  • ул. Михалковская, 64, 68, 2, 26,
  • 2-й Михалковский пр-д, 6, 8.
  • 3-й Михалковский пр-д, 2, 6, 7, 8, 9,
  • 1-й Михалковский пр-д, 16, 18,
  • ул. Российская, 2-12 (чётн.), 1, 3, 7,
  • ул. Воронежская, 3, 10, 2, 4, 11, 12,
  • ул. Михалковская, 46-54 (чётн.), 2, 27, 6-а, 2-а, 2-д, 6, 16, 1, 37, 33, 9, 71, 2-б, 31, 18, 26, 36, 30, 34, 37,
  • ул. Косогорская, 20-46 (чётн.), 17, 46-а, 77, 53, 8-а, 51-а, 14-а, 71, 53-а, 57-а, 57-б, 53-63 (нечётн.),
  • ул. Волжская, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 26, 18, 21-а, 25,
  • ул. Невская, 21, 1, 3, 4, 5, 7, 13, 27, 29,
  • ул. Самарская, 15, 18, 21, 7, 19, 23, 3, 24, 23-а, 25, 19, 34,
  • ул. Саратовская, 7, 6, 11, 4, 10,
  • ул. Балтийская,
  • ул. Окская, 2, 21-а, 21, 3,
  • ул. Донская, 3, 5, 4, 8, 13,
  • ул. Смоленская, 13, 6, 9, 12, 8, 11, 7,
  • пер. Колхозный,
  • ул. Колхозная,
  • 4-й и 5-й Михалковские проезды.
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вчера, в 21:53 +2
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