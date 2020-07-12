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ЧП на железной дороге в Тульской области: на ряд поездов приостановлена продажа билетов

ЧП на железной дороге в Тульской области: на ряд поездов приостановлена продажа билетов

Об этом сообщает РЖД.

В связи с закрытием движения на перегоне Лазарево — Щекино в Тульской области временно приостановлена продажа проездных документов между городами Тула и Орел на следующие поезда:
  • № 141 Москва — Курск,
  • № 71 Москва — Белгород,
  • № 83 Москва — Адлер,
  • № 81 Санкт-Петербург — Белгород,
  • № 82 Белгород — Санкт-Петербург,
  • № 84 Адлер — Москва,
  • № 142 Курск — Москва,
  • № 72 Белгород — Москва,
  • № 720 и 744 Белгород — Москва — по всему маршруту.
Напомним, сегодня в Щекинском районе 22 вагона грузового поезда сошли с рельсов. Подробнее читайте здесь и здесь.
 
Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 22:58 −1
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