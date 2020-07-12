ЧП на железной дороге в Тульской области: на ряд поездов приостановлена продажа билетов

В связи с закрытием движения на перегоне Лазарево — Щекино в Тульской области временно приостановлена продажа проездных документов между городами Тула и Орел на следующие поезда:

№ 141 Москва — Курск,

№ 71 Москва — Белгород,

№ 83 Москва — Адлер,

№ 81 Санкт-Петербург — Белгород,

№ 82 Белгород — Санкт-Петербург,

№ 84 Адлер — Москва,

№ 142 Курск — Москва,

№ 72 Белгород — Москва,

№ 720 и 744 Белгород — Москва — по всему маршруту.

здесь и здесь. Напомним, сегодня в Щекинском районе 22 вагона грузового поезда сошли с рельсов. Подробнее читайте

Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).