В Щекинском районе выстрелом в голову убили женщину

В Щекинском районе следователи выясняют обстоятельства убийства женщины. Трагедия произошла днем 12 июля, в поселке Умчино. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ.

«Между жителями населенного пункта произошел конфликт, в результате которого один из его участников произвел выстрел из огнестрельного оружия в находящуюся там женщину. От полученных ранений последняя скончалась в больнице, куда была незамедлительно доставлена», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В настоящее время следствием проводится осмотр места происшествия и назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, допрашивают свидетелей, а также проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, совершившего преступление.