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В Щекинском районе выстрелом в голову убили женщину

В Щекинском районе выстрелом в голову убили женщину

Пострадавшая скончалась в больнице.

В Щекинском районе следователи выясняют обстоятельства убийства женщины. Трагедия произошла днем 12 июля, в поселке Умчино. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ.
 
«Между жителями населенного пункта произошел конфликт, в результате которого один из его участников произвел выстрел из огнестрельного оружия в находящуюся там женщину. От полученных ранений последняя скончалась в больнице, куда была незамедлительно доставлена», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
В настоящее время следствием проводится осмотр места происшествия и назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, допрашивают свидетелей, а также проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, совершившего преступление.
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 23:08 +2
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Тульская областьЩекинский район

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