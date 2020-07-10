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Тина Канделаки высказалась про инвестклимат и успехи Тульской области
Фото из архива Myslo.

Тина Канделаки высказалась про инвестклимат и успехи Тульской области

По поводу озвученного вчера рейтинга Агентства стратегических инициатив генеральный продюсер «Матч ТВ» написала пост в своем канале в Telegram.

«Смотрю новый рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, составленный Агентством стратегических инициатив. Я думаю, что на выходе из эпидемии коронавируса не надо объяснять, что высокие позиции в рейтинге — это не столько про престиж, сколько про качество государственного управления в период сильнейшего глобального экономического кризиса.
 
Москва, у которой нет возможности пользоваться эффектом низкой базы, не просто сохраняет лидерство — она кратно увеличивает показатели в рейтинге. Татарстан, занимающий вторую строчку и уже много лет имеющий репутацию удобного для ведения бизнеса региона, тоже успешно выходит из коронакризиса.
 
Ну и нельзя не отметить успехи Тульской области, которая за год поднялась на три позиции, чтобы стать третьим (!) в стране регионом по инвестиционной привлекательности. Помимо активного привлечения инвестиций, в Туле эффективно использовали антикризисные инструменты поддержки местных предприятий: 900 компаний получили льготные кредиты, 500 компаний оформили кредитные каникулы и 19 000 предприятий были освобождены от уплаты налогов.
 
Я не раз говорила о том, что в период кризиса обязательно проявятся сильные стороны одних губернаторов и станет очевидной растерянность других. Так что смотрите рейтинг и судите сами)».
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сегодня, в 14:45 −13
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