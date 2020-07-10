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Тульские «закладчики» прятали наркотики в сигаретных пачках и выбрасывали в траву
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Тульские «закладчики» прятали наркотики в сигаретных пачках и выбрасывали в траву

Преступники задержаны с поличным.

У полицейских была информация, что 26-летний житель Тулы занимался оптовым распространением наркотиков путем «закладок», а его подельник из Алексинского района разделял партию на более мелкие для дальнейшего сбыта.

Злоумышленники, предположительно, маскировали наркотики в коробках и сигаретных пачках, якобы случайно выброшенных в траву.

- В ходе дальнейших мероприятий вся оперативная информация получила подтверждение. Задержан как оптовый сбытчик, пытавшийся осуществить закладку в коробке из-под мобильного телефона, так и сбытчик, фасовавший из крупной партии более мелкие. Он пытался сбыть наркотик в сигаретной пачке, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Подозреваемых задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области.

Сообщается, что они признались в содеянном. В присутствии понятых у подозреваемых обнаружены и изъяты свертки с веществом, похожим на наркотик. Дальнейшее исследование в экспертно-криминалистическом центре УМВД подтвердило, что мужчины покушались на сбыт крупных партий метилэфедрона и амфетамина.

Возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ.

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Тульские «закладчики» прятали наркотики в сигаретных пачках и выбрасывали в траву, Фото: 1
Тульские «закладчики» прятали наркотики в сигаретных пачках и выбрасывали в траву, Фото: 2
Тульские «закладчики» прятали наркотики в сигаретных пачках и выбрасывали в траву, Фото: 3
Тульские «закладчики» прятали наркотики в сигаретных пачках и выбрасывали в траву, Фото: 4
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:05 0
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