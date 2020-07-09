В Туле ищут водителя-убийцу: пешехода переехали два автомобиля подряд

Фото предоставлены очевидцем последствий происшествия.

Очевидец прислал в редакцию кадры, снятые в ночь на 9 июля, примерно напротив дома № 112 на пр. Ленина в Туле. На снимках видно, что под передней частью корпуса легкового автомобиля лежит погибший мужчина.

По имеющимся на настоящий момент данным, в ходе работы на месте происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что пострадавшего сбил автомобиль, который скрылся с места происшествия. Предполагается, что вторая машина наехала уже на труп.

Сейчас полиция ведет поиски водителя-убийцы. Возбуждено уголовное дело.