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В Туле ищут водителя-убийцу: пешехода переехали два автомобиля подряд
Фото предоставлены очевидцем последствий происшествия.

В Туле ищут водителя-убийцу: пешехода переехали два автомобиля подряд

Нужна любая помощь, которая поможет задержать подозреваемого.

Очевидец прислал в редакцию кадры, снятые в ночь на 9 июля, примерно напротив дома № 112 на пр. Ленина в Туле. На снимках видно, что под передней частью корпуса легкового автомобиля лежит погибший мужчина.
 
 
По имеющимся на настоящий момент данным, в ходе работы на месте происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что пострадавшего сбил автомобиль, который скрылся с места происшествия. Предполагается, что вторая машина наехала уже на труп.
 
Сейчас полиция ведет поиски водителя-убийцы. Возбуждено уголовное дело.
 
 
«В результате наезда неустановленного автомобиля под управлением неустановленного водителя пешеход, мужчина 1981 года рождения, скончался на месте происшествия», – подтвердили информацию в региональной Госавтоинспекции.
 
Внимание! Требуется помощь очевидцев в розыске водителя, который совершил наезд на пешехода. По имеющимся на настоящий момент данным, мужчину мог сбить внедорожник серебристого цвета.
 
Примерное время происшествия – 9 июля в 00.20. У автомобиля могут быть характерные для ДТП повреждения бампера, переднего левого крыла и капота.
 
Если вам известна ЛЮБАЯ информация о данном ДТП или есть запись видеорегистратора, которые помогут следствию, просьба сообщить об этом по телефонам: (4872) 22-26-78; 22-26-85; 32-45-00.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:07 +12
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