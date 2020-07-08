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Создан оргкомитет по подготовке к празднованию 80-й годовщины обороны Тулы в Великой Отечественной войне

Создан оргкомитет по подготовке к празднованию 80-й годовщины обороны Тулы в Великой Отечественной войне

Соответствующее распоряжение подписал глава региона.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал распоряжение «О создании организационного комитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины обороны Тулы в Великой Отечественной войне и 45-летия присвоения городу Туле почётного звания „Город-герой“».

Ранее глава региона уже проводил совещание по подготовке к этим знаменательным датам и поручил разработать план мероприятий, который должен предусматривать не только культурно-массовые мероприятия, но и работы по благоустройству памятных мест. Также в парке «Патриот» планируется создать Музей обороны Тулы. Концепция музея в настоящее время проходит обсуждение в экспертном сообществе.

Героическая оборона Тулы вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из ярких и знаменательных ее страниц. Под Тулой оказался скованным фактически весь правый фланг гитлеровской группировки, нацеленной на Москву.

Подвиг, совершенный туляками, их мужество и стойкость отмечены орденом Ленина (1966 г.) и медалью «Золотая Звезда» с присвоением почетного звания «Город-герой» (1976 г.).

С полным текстом распоряжения губернатора можно ознакомиться по ссылке.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:43 −2
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