Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем семьи, любви и верности

Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Этот замечательный праздник мы отмечаем в день памяти святых Петра и Февронии — православных покровителей семьи. Многие века они служат образцом крепкой любви, заботы, поддержки и взаимопонимания.

Такие нерушимые союзы есть и в Тульской области. Только в этом году медалью «За любовь и верность» в нашем регионе награждены 70 семей. Очень важно, что на протяжении десятков лет супруги сумели сохранить теплоту чувств, вместе преодолевали трудности и сегодня продолжают дарить друг другу любовь. За этими отношениями стоит огромный труд и искреннее желание быть вместе.

Пусть на тульской земле будет как можно больше таких семей.

Желаю всем вам добра, благополучия, взаимного уважения и согласия в ваших семьях!

Губернатор Тульской области

Алексей Дюмин.