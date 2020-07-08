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Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем семьи, любви и верности

Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем семьи, любви и верности

Праздник отмечается сегодня, 8 июля.

Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Этот замечательный праздник мы отмечаем в день памяти святых Петра и Февронии — православных покровителей семьи. Многие века они служат образцом крепкой любви, заботы, поддержки и взаимопонимания.

Такие нерушимые союзы есть и в Тульской области. Только в этом году медалью «За любовь и верность» в нашем регионе награждены 70 семей. Очень важно, что на протяжении десятков лет супруги сумели сохранить теплоту чувств, вместе преодолевали трудности и сегодня продолжают дарить друг другу любовь. За этими отношениями стоит огромный труд и искреннее желание быть вместе.

Пусть на тульской земле будет как можно больше таких семей.

Желаю всем вам добра, благополучия, взаимного уважения и согласия в ваших семьях!

Губернатор Тульской области
Алексей Дюмин.

 
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