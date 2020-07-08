Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем семьи, любви и верности
Праздник отмечается сегодня, 8 июля.
Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот замечательный праздник мы отмечаем в день памяти святых Петра и Февронии — православных покровителей семьи. Многие века они служат образцом крепкой любви, заботы, поддержки и взаимопонимания.
Такие нерушимые союзы есть и в Тульской области. Только в этом году медалью «За любовь и верность» в нашем регионе награждены 70 семей. Очень важно, что на протяжении десятков лет супруги сумели сохранить теплоту чувств, вместе преодолевали трудности и сегодня продолжают дарить друг другу любовь. За этими отношениями стоит огромный труд и искреннее желание быть вместе.
Пусть на тульской земле будет как можно больше таких семей.
Желаю всем вам добра, благополучия, взаимного уважения и согласия в ваших семьях!
Губернатор Тульской области
Алексей Дюмин.