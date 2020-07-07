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В Кимовске ссора из-за неправильной парковки закончилась трагедией
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В Кимовске ссора из-за неправильной парковки закончилась трагедией

Пенсионер решил напугать мужчину, бросившего свой автомобиль на проходе, и случайно убил его.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 66-летнему жителю Кимовска. Он обвинялся в незаконном ношении оружия и взрывчатых веществ, а также в причинении смерти по неосторожности.

В сентябре прошлого года осужденный поссорился с компанией мужчин, отдыхавшей на улице Ленина. Причиной конфликта стала неправильная парковка – один из отдыхающих перегородил машиной проход между гаражами.

Пенсионер взял ружье, зарядил его и решил напугать оппонентов выстрелом в воздух. Его жена, решив, что муж собирается стрелять в людей, дёрнула его за рукав куртки. Прогремел выстрел – пуля попала в голову одному из мужчин, он погиб на месте.

Установлено, что ружьё пенсионер хранил у себя дома незаконно. Кроме того, в ходе обыска у него в гараже была найдена банка с порохом. Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии-поселения.

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