Фото от очевидца происшествия.
В Туле грузовик прижал легковушку к углу дома
Подобные ДТП уже случались на данном участке.
Как сообщил очевидец корреспонденту Myslo, днем 6 июля на повороте с ул. Пролетарской на ул. Демидовская Плотина произошло ДТП. Столкнулись грузовик и Hyundai Solaris.
При повороте с ул. Пролетарской большегруз прижал к углу дома серебристую легковушку, из-за чего на повороте возникла пробка.
Очевидец отметил, что это происшествие уже не первое в данном месте. Причина, скорее всего, в спешке и неосторожности водителей.
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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