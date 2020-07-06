В Туле грузовик прижал легковушку к углу дома

Фото от очевидца происшествия.

Подобные ДТП уже случались на данном участке.

Как сообщил очевидец корреспонденту Myslo, днем 6 июля на повороте с ул. Пролетарской на ул. Демидовская Плотина произошло ДТП. Столкнулись грузовик и Hyundai Solaris.

При повороте с ул. Пролетарской большегруз прижал к углу дома серебристую легковушку, из-за чего на повороте возникла пробка.

Очевидец отметил, что это происшествие уже не первое в данном месте. Причина, скорее всего, в спешке и неосторожности водителей.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.