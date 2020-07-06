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В Туле грузовик прижал легковушку к углу дома
Фото от очевидца происшествия.

В Туле грузовик прижал легковушку к углу дома

Подобные ДТП уже случались на данном участке.

Как сообщил очевидец корреспонденту Myslo, днем 6 июля на повороте с ул. Пролетарской на ул. Демидовская Плотина произошло ДТП. Столкнулись грузовик и Hyundai Solaris.

При повороте с ул. Пролетарской большегруз прижал к углу дома серебристую легковушку, из-за чего на повороте возникла пробка.

Очевидец отметил, что это происшествие уже не первое в данном месте. Причина, скорее всего, в спешке и неосторожности водителей.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 17:15 +7
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