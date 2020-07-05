В Туле временно запретят движение на участке улицы Демонстрации

С 8.00 6 июля по 8 июля до 22.00 в Туле запретят остановку и стоянку, а также движение всех видов транспорта по ул. Демонстрации на участке от ул. Фрунзе до ул. Халтурина.

На это время движение автобусов маршрутов № 12 и 55 будет осуществляться по измененной схеме: