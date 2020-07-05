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Где в Туле не будет электроэнергии 6 июля

Где в Туле не будет электроэнергии 6 июля

Публикуем список адресов.

6 июля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. Из-за этого с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Овражная, 7, 8
  • ул. Металлистов, 19, 21, 23-а, 13, 15, 17, 1, 3, 20, 18, 14, 16, 8-а, 2-б, 7, 5, 9, 11, 14-в, 8, 25, 6-а, 12;
  • ул. Советская, 3;
  • ул. Благовещенская, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г;
  • ул. Карпинского, 44−52 (чётн.), 47−61 (нечётн.);
  • ул. Матросова, 3, 11, 13, 17;
  • ул. Комарова, 26−34 (чётн.), 23−33 (нечётн.);
  • ул. Кутузова, 38−60 (чётн.);
  • ул. Комбайновая, 1;
  • ул. Докучаева, 2−14 (чётн.), 1−11 (нечётн.);
  • пр-зд Вильямса, 27−35 (нечётн.), 35-а, 26−36 (чётн.);
  • п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2−40; ул. Ракетная, 7-а, 12; ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12;
  • ул. Октябрьская, 136−182 (чётн.);
  • ул. 2-я Волоховская, 1−19;
  • 3-й Волоховский пр-зд, 1−17 (нечётн.), 2−20 (чётн.);
  • 4-й Волоховский пр-зд, 2−18 (чётн.), 1−15 (нечётн.), 1-а;
  • ул. Овражная, 2−12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а;
  • пер. 4-й Волоховский;
  • п. Косая Гора: ул. Кирова, 8−29.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 21:27 0
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