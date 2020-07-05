Где в Туле не будет электроэнергии 6 июля

6 июля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. Из-за этого с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Овражная, 7, 8

ул. Металлистов, 19, 21, 23-а, 13, 15, 17, 1, 3, 20, 18, 14, 16, 8-а, 2-б, 7, 5, 9, 11, 14-в, 8, 25, 6-а, 12;

ул. Советская, 3;

ул. Благовещенская, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г;

ул. Карпинского, 44−52 (чётн.), 47−61 (нечётн.);

ул. Матросова, 3, 11, 13, 17;

ул. Комарова, 26−34 (чётн.), 23−33 (нечётн.);

ул. Кутузова, 38−60 (чётн.);

ул. Комбайновая, 1;

ул. Докучаева, 2−14 (чётн.), 1−11 (нечётн.);

пр-зд Вильямса, 27−35 (нечётн.), 35-а, 26−36 (чётн.);

п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2−40; ул. Ракетная, 7-а, 12; ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12;

ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2−40; ул. Ракетная, 7-а, 12; ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Октябрьская, 136−182 (чётн.);

ул. 2-я Волоховская, 1−19;

3-й Волоховский пр-зд, 1−17 (нечётн.), 2−20 (чётн.);

4-й Волоховский пр-зд, 2−18 (чётн.), 1−15 (нечётн.), 1-а;

ул. Овражная, 2−12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а;

пер. 4-й Волоховский;

п. Косая Гора: ул. Кирова, 8−29.