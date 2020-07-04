МЧС предупреждает туляков о сильной жаре

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 04 июля на территории Тульской области ожидается жара 30-31 градус.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При сильной жаре:

носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;

избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;

употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".