Фото из архива Myslo.
МЧС предупреждает туляков о сильной жаре
Жителей региона призывают соблюдать правила личной безопасности.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 04 июля на территории Тульской области ожидается жара 30-31 градус.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!
При сильной жаре:
- носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;
- избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;
- употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".
Другие статьи по темам
Место
Прочее