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МЧС предупреждает туляков о сильной жаре
Фото из архива Myslo.

МЧС предупреждает туляков о сильной жаре

Жителей региона призывают соблюдать правила личной безопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 04 июля на территории Тульской области ожидается жара 30-31 градус.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При сильной жаре:

  • носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;
  • избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;
  • употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".

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