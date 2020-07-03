В России представили прогноз по второй волне коронавируса: Тулу и Брянск сочли опасными для Москвы

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Издание опросило экспертов. Так, сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый, считает, что второй волны коронавируса в Москве можно избежать, если в ближайшие месяц-два массово вакцинировать население. Однако сейчас вакцины только на стадии клинических испытаний и результат не окончателен.

«Если всё пройдёт успешно, то с уверенностью можно сказать, что второй волны не будет. Если этого не случится, то события могут развиваться по-разному», — приводит «ПГ» слова сенатора.

В интервью Владимир Круглый назвал Тулу в числе близких к Москве регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, которые представляют угрозу для столицы:

«Это Тула, Брянск, например, — сказал Круглый. — Региональная динамика очень важна для Москвы, потому что много жителей других городов работают вахтовым методом в столице. Все ограничения сняли, предприятия, учреждения снова открылись. И если из регионов, где уровень заболеваемости ещё высок, массово будут ездить люди в Москву, это может спровоцировать рост количества заражённых».

Необходимость массовой вакцинации против второй волны коронавируса подтвердил и главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России Николай Брико: COVID-19 перестанет распространяться, если иммунная прослойка населения будет составлять 60−70%. Но результаты тестов на антитела в Москве показывают, что иммунитет есть лишь у 20% жителей.

В Туле конкретных цифр по популяционному иммунитету не называют. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев на днях доложил лишь о том, что «значительная часть жителей Тульской области уже выработали иммунитет к коронавирусной инфекции». Итоги он назвал предварительными. В Тульской области тестирование населения на антитела к COVID-19 начали 23 июня. Но охват небольшой. По словам Ольги Сафоновой, заместителя начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области, на регион выделено ограниченное количество исследований — лимит 2688 человек. Это 384 человека в каждой возрастной группе (от 1 года до 70 лет и старше). Окончательных результатов исследования пока нет.