В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 3 июля

За сутки в Тульской области зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — у жителей Тулы, Алексинского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Статистика за всё время такова:

Детализация по населенным пунктам: