В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 3 июля
Публикуем актуальную информацию.
За сутки в Тульской области зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — у жителей Тулы, Алексинского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.
Статистика за всё время такова:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 11:25, 26 1002 -8
сегодня, в 10:41, 10 1456 1
сегодня, в 10:33, 9 2658 2
сегодня, в 10:25, 34 753 2
Другие статьи по темам
Место