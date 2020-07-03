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В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 3 июля

В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 3 июля

Публикуем актуальную информацию.

За сутки в Тульской области зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — у жителей Тулы, Алексинского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Статистика за всё время такова:

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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