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Ефремовец получил сильнейшие ожоги после возгорания паров бензина в гараже
Фото минздрава Тульской области.

Ефремовец получил сильнейшие ожоги после возгорания паров бензина в гараже

Мужчину доставили на вертолете в больницу Нижнего Новгорода.

62-летний житель Ефремова получил ожоги 90% поверхности тела после возгорания паров бензина в гараже. Происшествие случилось еще 30 июня.

Как сообщает минздрав Тульской области, в отделении реанимации Ефремовской районной больницы пострадавшему оказали экстренную помощь: медики обработали ожоговую поверхность, наложили повязки, провели обезболивание и начали инфузионную терапию.

Силами санавиации в течение трех часов пациента доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде для дальнейшего лечения. В полете его сопровождали врач-реаниматолог и фельдшер областного Центра медицины катастроф.

Как стало известно Myslo, по факту происшествия полиция проводит проверку.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:06 0
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