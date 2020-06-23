В Тульской области началось тестирование на антитела к COVID-19
Наша область в числе 22 регионов России включилась в исследование по наличию у жителей коллективного иммунитета к коронавирусу.
Сейчас важно оценить уровень коллективного иммунитета, как реагирует на новый вирус иммунная система человека. Исследования нужны, чтобы изучить тонкости эпидемического процесса, спрогнозировать ситуацию в каждом регионе России, принять меры по профилактике. В зависимости от уровня защищенности в каждой возрастной группе будет принято решение о характере вакцинации, спланированы мероприятия по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.
Ученые говорят, что эпидемия остановится, когда популяционный иммунитет достигнет 50-60%. Ольга Викторовна Сафонова, заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области:
Ольга Сафронова
На Тульскую область выделено ограниченное количество исследований — лимит 2688 человек. В это количество входят представители всех возрастных групп начиная от 1 года до 70 лет и старше, в каждой возрастной группе по 384 человека.
Для того чтобы участвовать в этом исследовании, необходимо было заполнить анкету на сайте правительства, затем сотрудники Роспотребнадзора производили отбор. Не допускались лица, болеющие коронавирусной инфекцией, и те, кто контактировал с ними, находясь на самоизоляции. Система также отсеивала неправильно заполненные заявки — таких было около 20%.
В числе первых анализ крови в амбулатории поселка Рассвет
сдал и наш корреспондент Сергей Стариков.
Из оставшихся заявлений методом случайной выборки отберут нужное число. Тем, кто попадет в выборку, на электронную почту придет сообщение: куда и когда ему прийти, чтобы сдать кровь. Тестирование в Тульской области завершится 27 июня.
После отбора пробы направят в Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, где и будет производиться анализ.
Ольга Викторовна Сафонова поясняет: у человека есть иммунная система, которая реагирует на вирус. Когда вирус попадает в организм, наше тело выделяет определенные белки, которые могут связываться с рецепторами вируса и блокируют его, не давая размножаться. Эти белковые фракции называются иммуноглобулины G (IgG). Обычно они формируются в течение месяца после встречи с инфекцией. Эти антитела имеют способность сохраняться в организме долгое время. На этом, кстати, и основан принцип вакцинации.
К некоторым заболеваниям антитела сохраняются в организме долгое время, к другим — не очень. Почему каждый год меняется система вакцинации от гриппа, к примеру? Потому что вирус гриппа изменчив. Вирус мутирует, меняет свои свойства, и уже выработанные у человека иммуноглобулины, циркулирующие в крови, не могут «схватить» рецепторы измененного вируса и поэтому не действуют.
Как и на какой срок вырабатывается иммунитет к COVID-19, пока неизвестно. Этот вопрос, по словам Ольги Сафроновой, сейчас находится в стадии изучения.