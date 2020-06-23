В Тульской области началось тестирование на антитела к COVID-19

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Для чего нужно исследование и о чем оно расскажет

Сейчас важно оценить уровень коллективного иммунитета, как реагирует на новый вирус иммунная система человека. Исследования нужны, чтобы изучить тонкости эпидемического процесса, спрогнозировать ситуацию в каждом регионе России, принять меры по профилактике. В зависимости от уровня защищенности в каждой возрастной группе будет принято решение о характере вакцинации, спланированы мероприятия по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.

Исследование может показать, у какой части населения сформировался защитный иммунитет: есть ли прослойка людей, которые уже переболели, но не знают об этом.

Ученые говорят, что эпидемия остановится, когда популяционный иммунитет достигнет 50-60%. Ольга Викторовна Сафонова, заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области:

Ольга Сафронова – Специалисты Роспотребнадзора оценят, насколько в реальности у нас сформировался этот коллективный иммунитет. Если он составляет 10%, нужны одни мероприятия, если 30% – другие, если 60% – то, значит, мы подошли к тому, что инфекция остановится сама собой. В зависимости от того, насколько этот показатель будет высок, мы будем принимать решения о снятии ограничений, необходимости и плане вакцинации и так далее.