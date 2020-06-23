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В Тульской области началось тестирование на антитела к COVID-19

В Тульской области началось тестирование на антитела к COVID-19

Наша область в числе 22 регионов России включилась в исследование по наличию у жителей коллективного иммунитета к коронавирусу.

Роспотребнадзор начал проведение исследования для оценки популяционного иммунитета населения. Сегодня, 23 июня, в поликлиниках Тулы и области стартовало тестирование на антитела к COVID-19 класса IgG. Этот анализ покажет, сталкивался ли человек с вирусом, переболел ли бессимптомно, и даст санитарным врачам понимание об уровне заболеваемости.
 
Тест бесплатный, но сдать анализ в рамках акции уже не получится: прием заявок завершен.
 
Для чего нужно исследование и о чем оно расскажет

Сейчас важно оценить уровень коллективного иммунитета, как реагирует на новый вирус иммунная система человека. Исследования нужны, чтобы изучить тонкости эпидемического процесса, спрогнозировать ситуацию в каждом регионе России, принять меры по профилактике. В зависимости от уровня защищенности в каждой возрастной группе будет принято решение о характере вакцинации, спланированы мероприятия по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.

Исследование может показать, у какой части населения сформировался защитный иммунитет: есть ли прослойка людей, которые уже переболели, но не знают об этом.
 

Ученые говорят, что эпидемия остановится, когда популяционный иммунитет достигнет 50-60%. Ольга Викторовна Сафонова, заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области:

Ольга Сафронова

– Специалисты Роспотребнадзора оценят, насколько в реальности у нас сформировался этот коллективный иммунитет. Если он составляет 10%, нужны одни мероприятия, если 30% – другие, если 60% – то, значит, мы подошли к тому, что инфекция остановится сама собой. В зависимости от того, насколько этот показатель будет высок, мы будем принимать решения о снятии ограничений, необходимости и плане вакцинации и так далее.
 
кого отбирали для исследования

На Тульскую область выделено ограниченное количество исследований — лимит 2688 человек. В это количество входят представители всех возрастных групп начиная от 1 года до 70 лет и старше, в каждой возрастной группе по 384 человека.

Для того чтобы участвовать в этом исследовании, необходимо было заполнить анкету на сайте правительства, затем сотрудники Роспотребнадзора производили отбор. Не допускались лица, болеющие коронавирусной инфекцией, и те, кто контактировал с ними, находясь на самоизоляции. Система также отсеивала неправильно заполненные заявки — таких было около 20%.


В числе первых анализ крови в амбулатории поселка Рассвет
сдал и наш корреспондент Сергей Стариков.

Из оставшихся заявлений методом случайной выборки отберут нужное число. Тем, кто попадет в выборку, на электронную почту придет сообщение: куда и когда ему прийти, чтобы сдать кровь. Тестирование в Тульской области завершится 27 июня.

После отбора пробы направят в Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, где и будет производиться анализ. 

как работают иммуноглобулины

Ольга Викторовна Сафонова поясняет: у человека есть иммунная система, которая реагирует на вирус. Когда вирус попадает в организм, наше тело выделяет определенные белки, которые могут связываться с рецепторами вируса и блокируют его, не давая размножаться. Эти белковые фракции называются иммуноглобулины G (IgG). Обычно они формируются в течение месяца после встречи с инфекцией. Эти антитела имеют способность сохраняться в организме долгое время. На этом, кстати, и основан принцип вакцинации.

К некоторым заболеваниям антитела сохраняются в организме долгое время, к другим — не очень. Почему каждый год меняется система вакцинации от гриппа, к примеру? Потому что вирус гриппа изменчив. Вирус мутирует, меняет свои свойства, и уже выработанные у человека иммуноглобулины, циркулирующие в крови, не могут «схватить» рецепторы измененного вируса и поэтому не действуют.

Как и на какой срок вырабатывается иммунитет к COVID-19, пока неизвестно. Этот вопрос, по словам Ольги Сафроновой, сейчас находится в стадии изучения.

 

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