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Погода в Туле 4 июля: переменная облачность и дождь
Изображение Markus Trier с сайта Pixabay

Погода в Туле 4 июля: переменная облачность и дождь

В некоторых районах области возможна гроза.

4 июля на территории Тульской области ожидается переменная облачность. По данным регионального МЧС, днем местами возможен кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.
 
 
Ветер ночью южный, днем западной четверти 3−8 м/с, при грозе порывы ветра 12−17 м/с. Температура воздуха по области ночью +15…+20ºС, днем +26…+31ºС. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков 5000 м.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:59 +10
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