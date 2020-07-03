Погода в Туле 4 июля: переменная облачность и дождь

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4 июля на территории Тульской области ожидается переменная облачность. По данным регионального МЧС, днем местами возможен кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

Ветер ночью южный, днем западной четверти 3−8 м/с, при грозе порывы ветра 12−17 м/с. Температура воздуха по области ночью +15…+20ºС, днем +26…+31ºС. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков 5000 м.