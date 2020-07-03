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Щекинец получил 11 лет за контрабанду гашиша из Индии
Изображение Devanath с сайта Pixabay

Щекинец получил 11 лет за контрабанду гашиша из Индии

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В Щекино Тульской области суд вынес приговор местному 25-летнему жителю. В сентябре прошлого года мужчина через интернет договорился с жителем Республики Индия о покупке и пересылке гашиша общей массой 2,7 грамма.
 
«После оплаты «заказа» в период с 06.09.2019 по 08.11.2019 посылка была отправлена для злоумышленника в Россию, однако 08.11.2019 в ходе мероприятий по контролю почтовых отправлений наркотики, предназначавшиеся для получателя, обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Тульской области», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Суд признал мужчину виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
 
Также ему вменили незаконную пересылку наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, и покушение на незаконное приобретение наркотиков в значительном размере, без цели сбыта.
 
Фигуранту назначили 11 лет колонии строгого режима. Стоит отметить, что уголовное дело в отношении его иностранного сообщника выделено в отдельное производство
 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 22:00 +6
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