новости
новости
Регистрация
Ольга Слюсарева провела прием по вопросам защиты трудовых прав

Ольга Слюсарева провела прием по вопросам защиты трудовых прав

Он прошел в рамках Недели приемов по инициативе руководства ЦИК партии «Единая Россия».

В пятницу, 3 июля, глава города Тулы Ольга Слюсарева провела дистанционный прием по вопросам защиты трудовых прав граждан. Особое внимание было уделено проекту поправок в Трудовой кодекс, касающихся дистанционной занятости.

К мэру Тулы обратилась тулячка, работающая администратором в интернет-магазине. Она просила разъяснить, что необходимо для оформления трудовых отношений с работодателем при дистанционной работе.

Бухгалтер одного из малых предприятий города интересовалась вопросом обмена электронными документами с работодателем в условиях удаленной работы.

Как пояснила Ольга Слюсарева, депутаты «Единой России» внесли на рассмотрение Государственной Думы проект изменений в Трудовой кодекс, который регулирует, в том числе, данные вопросы.

— Дистанционная работа может быть временной, когда работник определенный срок трудится вне офиса и комбинированной, когда сочетается деятельность удаленно и в офисе, — отметила Ольга Анатольевна. — Стороны могут заключить трудовой договор или дополнительное соглашение.

Также временная дистанционная работа сможет устанавливаться в упрощенном порядке локальным нормативным актом, в котором будет определен список работников, согласившихся перейти на удаленку.

По второму вопросу мэр пояснила, что проектом изменений предлагается разрешить работнику и работодателю обмениваться электронными документами любым способом, позволяющим определить отправителя. Способ нужно будет закрепить в трудовом договоре или локальных нормативных актах, принятых с учетом мнения первичной профсоюзной организации.

— Тема дистанционной занятости очень актуальна в сложившейся ситуации и вызывает живой интерес у туляков, — прокомментировала Ольга Слюсарева. — Предлагаемые «Единой Россией» поправки в Трудовой кодекс рассчитаны как на сегодняшний день, так и на перспективу. Они позволят оптимизировать и упорядочить трудовые отношения работодателей и сотрудников, дадут ответы на важные вопросы. Представители многих специальностей уже давно используют дистанционный формат работы. В условиях пандемии многим пришлось перейти на удаленку. Такой способ показал свою эффективность. Поэтому назрела необходимость упорядочить этот вопрос на законодательном уровне.

В рамках приема были рассмотрены и другие обращения.

Так, родитель ученика одного из центров образования города обратился с просьбой оказать содействие в переводе ребенка из одного класса в другой в рамках одного учебного заведения.

Пенсионерка из Пролетарского района города попросила удалить поросль борщевика недалеко от ее дома. Глава города связалась с представителями администрации города Тулы и дала поручение решить данный вопрос в кратчайшие сроки.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 14:16 −7
Другие статьи по темам
Событие
прием по вопросам защиты трудовых прав
Люди
Ольга Слюсарева
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле автохам прокатился по тротуару: видео
В Туле автохам прокатился по тротуару: видео
Центральную Россию накроют экстремальная жара и сильнейшие грозы
Центральную Россию накроют экстремальная жара и сильнейшие грозы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.