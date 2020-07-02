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В викторине «Наша Конституция» квартиру в Туле выиграла анкета с номером 1108649
Фото из архива Myslo

В викторине «Наша Конституция» квартиру в Туле выиграла анкета с номером 1108649

Полный список победивших анкет - в группе ВК «Наша Конституция» появится к полуночи.

Напомним, что с 25 июня по 1 июля проходило голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. В этот же период проводилась викторина «Наша Конституция», которая была призвана привлечь внимание к истории создания главного документа страны, к основным статьям Конституции.

А 2 июля, после завершения общероссийского голосования в 18.00 в прямом эфире в группе ВКонтакте «Наша Конституция» провели распределение подарков среди тех, кто верно ответил на все пять вопросов викторины.

Ниже мы продублируем вопросы и дадим на них верные ответы для тех, кто не участвовал в викторине или хочет проверить правильность своих ответов.

  • Что такое Конституция? – Основной закон страны.
  • В каком году была принята действующая Конституция РФ? – В 1993 году.
  • Как была принята действующая Конституция РФ? – На всенародном референдуме.
  • Сколько статей в действующей Конституции РФ? – 137 статей.
  • Когда отмечается День Конституции РФ? – 12 декабря.

И так, среди тех, кто дал правильные ответы разыгрывались:

  • 460 фитнес-браслетов Honor Band 5,
  • 746 фитнес-трекеров Xiaomi Mi Brand 4,
  • 140 смартфонов Motorola E5,
  • 25 смартфонов Xiaomi Mi Note 10,
  • 25 смартфонов Honor 20,
  • 25 Apple IPhone 11,
  • 25 Apple IPad,
  • 27 телевизоров Samsung 32” Full HD,
  • 27 телевизоров LG 43” Ultra HD,
  • 10 автомобилей KIA RIO,
  • 4 автомобиля Lada Vesta,
  • 5 автомобилей Lada Granta,
  • Главный приз - двухкомнатная квартира с видом на парк.

И сегодня мы расскажем, какие номера оказались счастливыми.

  1. Автомобиль Lada Granta получили следующие номера: 1032929, 1040403,1058389,1090184,1225091.
  2. Автомобиль Lada Vesta получили следующие номера: 1004256, 1175992,1241993 и 1284999.
  3. Автомобиль KIA RIO получил: 1459416 (оставшиеся победители будут опубликованы на страничке ВКонтакте «Наша Конституция»),
  4. И главный приз – двухкомнатную квартиру с видом на парк на ул. Г. Маргелова получила анкета с номером 1108649.

Полный список победивших анкет - в группе ВКонтакте «Наша Конституция» появится к полуночи.

 

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 20:04 +1
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