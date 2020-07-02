В викторине «Наша Конституция» квартиру в Туле выиграла анкета с номером 1108649
Полный список победивших анкет - в группе ВК «Наша Конституция» появится к полуночи.
Напомним, что с 25 июня по 1 июля проходило голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. В этот же период проводилась викторина «Наша Конституция», которая была призвана привлечь внимание к истории создания главного документа страны, к основным статьям Конституции.
А 2 июля, после завершения общероссийского голосования в 18.00 в прямом эфире в группе ВКонтакте «Наша Конституция» провели распределение подарков среди тех, кто верно ответил на все пять вопросов викторины.
Ниже мы продублируем вопросы и дадим на них верные ответы для тех, кто не участвовал в викторине или хочет проверить правильность своих ответов.
- Что такое Конституция? – Основной закон страны.
- В каком году была принята действующая Конституция РФ? – В 1993 году.
- Как была принята действующая Конституция РФ? – На всенародном референдуме.
- Сколько статей в действующей Конституции РФ? – 137 статей.
- Когда отмечается День Конституции РФ? – 12 декабря.
И так, среди тех, кто дал правильные ответы разыгрывались:
- 460 фитнес-браслетов Honor Band 5,
- 746 фитнес-трекеров Xiaomi Mi Brand 4,
- 140 смартфонов Motorola E5,
- 25 смартфонов Xiaomi Mi Note 10,
- 25 смартфонов Honor 20,
- 25 Apple IPhone 11,
- 25 Apple IPad,
- 27 телевизоров Samsung 32” Full HD,
- 27 телевизоров LG 43” Ultra HD,
- 10 автомобилей KIA RIO,
- 4 автомобиля Lada Vesta,
- 5 автомобилей Lada Granta,
- Главный приз - двухкомнатная квартира с видом на парк.
И сегодня мы расскажем, какие номера оказались счастливыми.
- Автомобиль Lada Granta получили следующие номера: 1032929, 1040403,1058389,1090184,1225091.
- Автомобиль Lada Vesta получили следующие номера: 1004256, 1175992,1241993 и 1284999.
- Автомобиль KIA RIO получил: 1459416 (оставшиеся победители будут опубликованы на страничке ВКонтакте «Наша Конституция»),
- И главный приз – двухкомнатную квартиру с видом на парк на ул. Г. Маргелова получила анкета с номером 1108649.
Полный список победивших анкет - в группе ВКонтакте «Наша Конституция» появится к полуночи.