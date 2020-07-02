В викторине «Наша Конституция» квартиру в Туле выиграла анкета с номером 1108649

Фото из архива Myslo

Напомним, что с 25 июня по 1 июля проходило голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. В этот же период проводилась викторина «Наша Конституция», которая была призвана привлечь внимание к истории создания главного документа страны, к основным статьям Конституции.

А 2 июля, после завершения общероссийского голосования в 18.00 в прямом эфире в группе ВКонтакте «Наша Конституция» провели распределение подарков среди тех, кто верно ответил на все пять вопросов викторины.

Ниже мы продублируем вопросы и дадим на них верные ответы для тех, кто не участвовал в викторине или хочет проверить правильность своих ответов.

Что такое Конституция? – Основной закон страны.

– Основной закон страны. В каком году была принята действующая Конституция РФ? – В 1993 году.

– В 1993 году. Как была принята действующая Конституция РФ? – На всенародном референдуме.

На всенародном референдуме. Сколько статей в действующей Конституции РФ? – 137 статей.

137 статей. Когда отмечается День Конституции РФ? – 12 декабря.

И так, среди тех, кто дал правильные ответы разыгрывались:

460 фитнес-браслетов Honor Band 5,

746 фитнес-трекеров Xiaomi Mi Brand 4,

140 смартфонов Motorola E5,

25 смартфонов Xiaomi Mi Note 10,

25 смартфонов Honor 20,

25 Apple IPhone 11,

25 Apple IPad,

27 телевизоров Samsung 32” Full HD,

27 телевизоров LG 43” Ultra HD,

10 автомобилей KIA RIO,

4 автомобиля Lada Vesta,

5 автомобилей Lada Granta,

Главный приз - двухкомнатная квартира с видом на парк.

И сегодня мы расскажем, какие номера оказались счастливыми.

Автомобиль Lada Granta получили следующие номера: 1032929, 1040403,1058389,1090184,1225091. Автомобиль Lada Vesta получили следующие номера: 1004256, 1175992,1241993 и 1284999. Автомобиль KIA RIO получил: 1459416 (оставшиеся победители будут опубликованы на страничке ВКонтакте «Наша Конституция»), И главный приз – двухкомнатную квартиру с видом на парк на ул. Г. Маргелова получила анкета с номером 1108649.

Полный список победивших анкет - в группе ВКонтакте «Наша Конституция» появится к полуночи.