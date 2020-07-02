В Суворове пьяный мужчина зарезал своего собутыльника после ссоры

Фото: СУ СК РФ по Тульской области

Убийце может грозить наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что вечером 26 апреля 2020 года обвиняемый в одной из квартир дома на улице Пионерской в Суворове поссорился со своим собутыльником. Во время конфликта 25-летний мужчина нанес своему знакомому не менее двадцати ударов ножом в область головы и туловища.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) предусматривает наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.