В Туле стартовал второй этап приемной кампании по зачислению в первый класс

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С 1 июля стартовал второй этап приемной кампании по зачислению в первый класс детей, не проживающих на закрепленной территории, который продлится до 5 сентября 2020 года.

30 июня 2020 завершился первый этап кампании по зачислению в первый класс в муниципальные общеобразовательные учреждения детей, проживающих на закрепленной территории. На этом этапе зачислили 4828 первоклассников.

Всего планируется принять 6200 первоклассников. Для этого в 61 образовательной организации Тулы открыто 226 первых классов для приема детей на 2020-2021 учебный год.

Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс в муниципальные общеобразовательные учреждения можно в электронном виде на региональном портале государственных и муниципальных услуг:

выбрать услугу «Запись в школу»,

указать желаемый вид заявления - «Запись в 1 класс будущего учебного года»,

подать все необходимые документы и заполнить личную анкету.

Только 1 июля через региональный портал «Госуслуги» родители будущих первоклассников подали 453 заявления.

На сайтах образовательных организаций для родителей будущих первоклассников размещена следующая информация:

приказ управления образования администрации города Тулы от 10.01.2020 № 06-осн. «О закреплении муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации города Тулы, за конкретными территориями муниципального образования город Тула»;

количество вакантных мест в первых классах.

В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано, если в школе нет свободных мест. В таком случае родителям или законным представителям ребенка необходимо обратиться в общеобразовательное учреждение, в котором есть свободные места, или в управление образования администрации города Тулы.

Телефон горячей линии управления образования администрации города Тулы: 52-98-03, доб. 733.