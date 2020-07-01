Владимир Путин наградил тулячку знаком отличия «За наставничество»
Президент РФ Владимир Путин подписал Указ №431 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность знаком отличия «За наставничество» награждена Ольга Гамоюнова, начальник железнодорожного вокзала Тула-1 Московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «Российские железные дороги».
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил Ольгу Викторовну с наградой.
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