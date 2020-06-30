Выбивают долги: куда тулякам пожаловаться на коллекторов

Обязанность по надзору за деятельностью коллекторских организаций возложена приставов в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменении в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (ФЗ-230).

Закон регулирует деятельность коллекторов, прежде всего, ограничивая количество и качество взаимодействий с должником. Ограничено количество звонков, СМС, иных сообщений и писем, запрещено оказание психологического давления на должника, унижение, введение в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда и т.д.

Требования закона распространяются не только на коллекторские организации, но и на иные юридические и физические лица, осуществляющие взыскание задолженности (микропредитные и микрофинансовые организации).

С начала года специалистами УФССП России по Тульской области составлено и направлено в суды на рассмотрение 16 протоколов в отношении нарушивших закон коллекторов (ст. 14.57 КоАП РФ – Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).

По результатам рассмотрения протоколов общая сумма штрафов составила 435 тыс. рублей.

Жители Тулы и области, права которых нарушены действиями указанных юридических лиц, могут обратиться к специалистам УФССП России по Тульской области по тел. (4872) 35-19-31.