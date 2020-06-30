новости
новости
Регистрация
Выбивают долги: куда тулякам пожаловаться на коллекторов

Выбивают долги: куда тулякам пожаловаться на коллекторов

Контроль за деятельностью коллекторских организаций осуществляет УФССП России по Тульской области.

Обязанность по надзору за деятельностью коллекторских организаций возложена приставов в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменении в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (ФЗ-230).

Закон регулирует деятельность коллекторов, прежде всего, ограничивая количество и качество взаимодействий с должником. Ограничено количество звонков, СМС, иных сообщений и писем, запрещено оказание психологического давления на должника, унижение, введение в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда и т.д.

Требования закона распространяются не только на коллекторские организации, но и на иные юридические и физические лица, осуществляющие взыскание задолженности (микропредитные и микрофинансовые организации).

С начала года специалистами УФССП России по Тульской области составлено и направлено в суды на рассмотрение 16 протоколов в отношении нарушивших закон коллекторов (ст. 14.57 КоАП РФ – Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).

По результатам рассмотрения протоколов общая сумма штрафов составила 435 тыс. рублей.

Жители Тулы и области, права которых нарушены действиями указанных юридических лиц, могут обратиться к специалистам УФССП России по Тульской области по тел. (4872) 35-19-31.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 08:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
коллекторыприставыУФССП
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Владимир Путин наградил тулячку знаком отличия «За наставничество»
Владимир Путин наградил тулячку знаком отличия «За наставничество»
Какая погода ждет туляков 1 июля
Какая погода ждет туляков 1 июля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.