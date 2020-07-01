В Тульской области начался заключительный день голосования по поправкам в Конституцию

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На брифинге Павел Веселов рассказал о явке, методах подсчета голосов и об эпидемиологической безопасности на участках.

Сегодня 1 июля состоялся брифинг с председателем избирательной комиссии Тульской области Павлом Веселовым. Он рассказал о явке за все прошедшие дни голосования как в области, так и в Туле.

На 30 июня на 20.00 явка составила 723 868 человек (62,2%). Напомним:

25 июня — 10,6%,

26 июня — 23,3%,

27 июня — 35,1%,

28 июня — 45,83%,

29 июня — 54,75%.

В лидерах региона по явке был и остается Плавский район, там проголосовали чуть больше 72% избирателей. На последнем месте Ефремовский район. Явка там составила — 50,97%.



В областном центре участники голосования голосуют следующим образом:

Зареченский район — 60,67%,

Привокзальный район — около 59%,

Пролетарский район — 58%,

Советский 51,29%,

Центральный — 51,25%,

Ленинский — больше 61%.

Также Павел Веселов отметил ряд нововведений, которые использовались на общероссийском голосовании. Так, более чем в 2000 населенных пунктах Тульской области, где нет отдельных избирательных участков, проводили голосования вне помещений.

Павел Веселов «Более 60 тысяч избирателей живет в таких населённых пунктах, и мы обязаны обеспечить их возможностью проголосовать».



Также проголосовать можно было не только на избирательном участке, но и на дому. Приём заявлений принимался с 16 июня, а на портале «Госуслуги» это можно было сделать и раньше.

Как рассказал председателем избирательной комиссии, на 25 июня поступило 87 108 заявок на голосование на дому, на 30 июня этим способом воспользовалось 201 678 избирателей.

А механизмом «Мобильный избиратель» (то есть, проголосовать на участке по месту жительства) воспользовались 39 696 жителей области. На президентских выборах 2018 года этим право использовали 73669 избирателей региона.

Павел Веселов сообщил, что избирательная комиссия Тульской области приняла решение об использовании при проведении голосования системы видеонаблюдения.

«Подчеркну, в некоторых других регионах видеофиксация производилась на видеорегистраторы. В Тульской области успели установить на 171 участке для голосования в Туле и Ленинском районе».

За ходом голосования также наблюдали более восьми тысяч общественных наблюдателей.

Павел Веселов упомянул и про подсчет голосов.

«При подсчете голосов на всех постоянных участках для голосования будет применяться технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым QR-кодом. Применение технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с QR-кодом Использование машиночитаемого кода (QR-кода) позволяет в несколько раз ускорить ввод и передачу информации об итогах голосования, а также исключить повторный ввод протоколов в ГАС „Выборы“ и другие технические ошибки. Избирательная комиссия Тульской области в течение 8 часов должна подвести результаты. Так все избирательные участки будут применять QR-коды на протоколах. Он позволяет тратить гораздо меньше времени на подсчет бюллетеней».

В конце выступления председатель избирательной комиссии Тульской области заявил, что по официальным данным за все время голосования никаких жалоб ни в территориальную, ни в областную избирательную комиссию о нарушениях не поступало.

На брифинге также присутствовал руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев. Он рассказал, что большая работа по соблюдению мер эпидемиологической безопасности была проделана в Тульской области.

Александр Ломовцев «Время для голосования пришлось на благоприятный период эпидемиологической ситуации, которая складывается в регионе. Все меры по снижению рисков и санитарному контролю на участках мы проводили и проводим. На сегодняшний день проверили почти 200 избирательных участков для голосования».

Также Александр Ломовцев отметил, что принципиально серьезных нарушений не было, и использование средств индивидуальной защиты, как членами избирательных участков, так и избирателями.