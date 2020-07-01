По состоянию на 10 утра в Тульской области проголосовали 63,1% жителей

Наиболее активно голосуют в Каменском районе.

Явка избирателей на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 10.00 1 июля составила 63,1%.

Наиболее активно голосуют в Каменском районе (74,59%), Плавском районе (74,11%), Веневском районе (73,43%). Минимальная явка по области в Ефремовском районе (51,37%).

В областном центре участники голосования голосуют следующим образом:

Зареченский район — 61,43%

Привокзальный район — 60,6%

Пролетарский район — 59,97%%

Советский район — 52,83%

Центральный район — 52,76%

В сельских территориях Большой Тулы — в Ленинском районе — 61,93%.