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По состоянию на 10 утра в Тульской области проголосовали 63,1% жителей

По состоянию на 10 утра в Тульской области проголосовали 63,1% жителей

Наиболее активно голосуют в Каменском районе.

Явка избирателей на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 10.00 1 июля составила 63,1%.

Наиболее активно голосуют в Каменском районе (74,59%), Плавском районе (74,11%), Веневском районе (73,43%). Минимальная явка по области в Ефремовском районе (51,37%).

В областном центре участники голосования голосуют следующим образом:

  • Зареченский район — 61,43%
  • Привокзальный район — 60,6%
  • Пролетарский район — 59,97%%
  • Советский район — 52,83%
  • Центральный район — 52,76%

В сельских территориях Большой Тулы — в Ленинском районе — 61,93%.

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