По состоянию на 10 утра в Тульской области проголосовали 63,1% жителей
Наиболее активно голосуют в Каменском районе.
Явка избирателей на общероссийском голосовании по поправкам
Наиболее активно голосуют в Каменском районе (74,59%), Плавском районе (74,11%), Веневском районе (73,43%). Минимальная явка по области в Ефремовском районе (51,37%).
В областном центре участники голосования голосуют следующим образом:
- Зареченский район — 61,43%
- Привокзальный район — 60,6%
- Пролетарский район — 59,97%%
- Советский район — 52,83%
- Центральный район — 52,76%
В сельских территориях Большой Тулы — в Ленинском районе — 61,93%.
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