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В каких городах и сёлах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июля

В каких городах и сёлах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июля

Публикуем актуальную статистику.

За сутки в Тульской области 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. 

Полную статистику за всё время смотрите здесь:

Коронавирус есть во всех районах Тульской области:

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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