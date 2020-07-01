В каких городах и сёлах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июля

За сутки в Тульской области 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов.

Полную статистику за всё время смотрите здесь:

Коронавирус есть во всех районах Тульской области:

Детализация по населенным пунктам: