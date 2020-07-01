В каких городах и сёлах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июля
Публикуем актуальную статистику.
За сутки в Тульской области 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов.
Полную статистику за всё время смотрите здесь:
Коронавирус есть во всех районах Тульской области:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 11:28, 63 5450 -7
сегодня, в 10:37, 9 3527 0
сегодня, в 10:29, 13 3760 0
вчера, в 11:20, 5 5091 0
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