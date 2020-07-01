Как попасть на матч «Арсенал» – «Ахмат»: семь важных вопросов для болельщиков

Игра состоится сегодня, 1 июля, в Туле на Центральном стадионе в 17.30.

Как попасть на матч?

Право на посещение игры получат владельцы сезонных абонементов. Вход на стадион будет осуществляться по паспортам или другим документам, удостоверяющим личность. То есть пройти на стадион по чужому абонементу будет невозможно.

Что обязательно нужно иметь при себе?

Для прохода на стадион необходимо иметь абонемент на домашние матчи ПФК «Арсенал» в сезоне-2019/20 и удостоверение личности (паспорт, водительские права и т. д. ). Доступ на трибуну строго в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках. В случае отсутствия СИЗ приобрести их можно в красно-желтой клубной палатке у касс стадиона или в магазине ПФК «Арсенал» на территории арены.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в маске и перчатках нужно находиться всё время матча.

Почему на стадион нужно приехать заранее?

Перед входом на территорию стадиона у всех болельщиков бесконтактным способом измерят температуру тела. Зрители с повышенной температурой (более 37°) на стадион допускаться не будут. Замер температуры будет проводиться и у болельщиков, которые планируют приехать на стадион по пропускам на личном автотранспорте. Чтобы не стоять в очереди, клуб просит болельщиков прибыть на стадион заблаговременно.

Как болельщиков разместят на трибунах?

Зрителей рассадят на трибунах с учетом дистанции в 1,5−2 метра. Каждое место будет обозначено специальной маркировкой. 4−5 сектора западной трибуны переведены в «чистую» зону и будут закрыты для зрителей.

Владельцы абонементов на места в этих секторах смогут расположиться на этой же трибуне в 1−3 и 6−8 секторах соответственно. Распределение мест будет осуществляться по мере заполнения данных секторов. Вход болельщиков на восточную трибуну с абонементами на 1−4 сектора будет осуществляться через северо-восточные ворота, а владельцев абонементов на места с 5−8 сектора — через юго-восточные.

Будут ли продаваться билеты для гостевых болельщиков?

Нет.

Можно ли пройти на стадион по чужому абонементу, например, по абонементу своего родственника?

Проход на матч возможен только при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Другими словами, фамилия на абонементе и в документе должна совпадать. Пункт 1.6 Правил пользования абонементом ПФК «Арсенал»:

в случае передачи абонемента покупателем иному лицу ПФК «Арсенал» вправе изъять абонемент у покупателя или лица, которому был передан абонемент, и досрочно прекратить действие такого абонемента без какого-либо денежного и иного возмещения покупателю.

Могут ли игру посетить болельщики старше 65 лет?

Да. В связи с окончанием ограничительных мер в отношении граждан старше 65 лет, регламентируемых Указом №41 губернатора Тульской области, разрешен допуск граждан данной возрастной категории для посещения футбольных матчей.

ПФК «Арсенал» просит болельщиков ответственно отнестись к посещению матча.

– Футбол возвращается в Тулу. Организованность, взаимное уважение и соблюдение требований Роспотребнадзора станут залогом успешного проведения важного матча, а что касается эмоций, то «Арсенал» сделает все, чтобы порадовать своих поклонников, — говорит клубная пресс-служба.