Голосовать на дому в Тульской области можно до 1 июля включительно

Участковые избирательные комиссии и региональная «горячая линия» по голосованию о внесении изменений в Конституцию РФ (8 (800) 700-71-22) продолжают принимать заявки от граждан, желающих проголосовать на дому.

Пенсионеры Лапкины из Тулы – одни из тысяч жителей региона, прибегнувших к такому способу голосования. По заявке от Нины Ивановны и Михаила Петровича 29 июня в назначенное время к подъезду подошли два представителя участковой избирательной комиссии № 2408 ТИК Советского района города Тулы с правом решающего голоса и общественный наблюдатель.

– Сначала проводим дезинфекцию кнопки домофона, - комментирует свои действия наблюдатель Татьяна Филатова. - Когда пройдем в подъезд, так же обработаем и кнопку дверного звонка нужной квартиры.

Дальше лестничной клетки комиссия не проходит. Через раскрытую дверь квартиры члены комиссии изучают паспорта голосующих, предъявляемые в раскрытом виде. Паспортные данные жильцов сверяются с информацией из реестра избирателей этого участка. После подтверждения личности для каждого голосующего поочередно на дверную ручку квартиры крепится индивидуальный пакет. В нем – одноразовая медицинская маска, перчатки, дезинфицирующая салфетка, индивидуальная ручка и бюллетень для голосования. Заполняют его голосующие в своей квартире, а после опускают на лестничной клетке в переносную урну.

Тут же пенсионеры передают комиссии еще по одному бланку.

– Это – заявления на голосование на дому, - объясняет заместитель председателя участковой избирательной комиссии № 2408 Нина Курлышева. - Заявки от этих голосующих поступили к нам по телефону, поэтому заявления были заполнены на участке, согласно данным реестра, а подписываются они голосующими на дому по факту прихода комиссии. Делается это для максимального упрощения процедуры. Один звонок – и никуда ходить не надо.

– Лишний раз рисковать и искать себе забот ни к чему, –считает Нина Ивановна Лапкина. - Поэтому мы очень довольны, что удалось проголосовать, не выходя из подъезда, не «собирая» инфекцию. Да и легче нам так – сами назначили время и проголосовали.

– Сегодня пятый день, как я выхожу в составе комиссии, обеспечивающей голосование на дому, – рассказывает общественный наблюдатель участка № 2408 Татьяна Филатова. – На нашем участке люди голосуют таким образом ежедневно. За это время мы обошли около 50 адресов, сегодня в нашем списке еще 6 человек. Нарушений зафиксировано не было. Люди очень довольны, что есть такая возможность – многие из тех, кто обратился с заявлением о такой форме голосования, пожилые граждане, имеющие сложности с передвижением, есть и инвалиды, и неходячие.

– Заявления на голосование на дому не поздно подать и сейчас, – напоминает Нина Курлышева. – Они принимаются на протяжении всего периода голосования, в том числе, в единый день голосования, 1 июля.

Как сообщил в понедельник в ходе брифинга журналистам председатель избиркома Тульской области Павел Веселов, общее количество обращений граждан, изъявивших желание проголосовать вне помещения для голосования – на дому – в Тульской области составило 180 756 человек.